Трамп відкинув запрошення Путіна на саміт щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що навряд чи візьме участь в онлайн-саміті щодо Ірану, ініційованому президентом Росії Володимиром Путіним. За словами американського лідера, говорити про це до виборів в його країні недоцільно.

Своїми планами Трамп поділився під час пресконференції, яку транслювали на сторінці в Twitter Білого дому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Думаю, потрібно почекати до виборів. Іран дуже хоче, щоб я програв", – сказав Трамп, додавши, що США планують відновити санкції проти Тегерана. "На наступному тижні побачите, що буде", – анонсував президент США.

Нагадаємо, 14 серпня Путін запропонував провести зустріч в онлайн-форматі, в якій би взяли участь п'ять постійних членів Радбезу ООН: Росія, КНР, США, Франція і Великобританія. Також він хотів, щоб в ній взяли участь ФРН і Іран.

Російський лідер в заяві на сайті Кремля зазначив, що необхідно обговорити узгоджені дії з приводу ядерної програми Ірану, а також сформувати механізми безпеки для зони Перської затоки.

"У цьому регіоні, як і в будь-якій точці світу, не повинно бути місця шантажу і диктату з будь-чиєї сторони. Односторонні підходи пошуку рішень не допомагають", – стверджував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що хоче провести саміт "Великої сімки" G7 після президентських виборів в листопаді 2020 року і не проти запросити на нього президента Росії Володимира Путіна.