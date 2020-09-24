Трамп відкинув мирну передачу влади в США і озвучив ультиматум

Президент США Дональд Трамп відкинув мирну передачу влади кандидату від демократів Джо Байдену в разі своєї поразки на виборах в 2020 році.

Так, на пресконференції в Білому будинку 23 вересня Трампу поставили запитання про те, чи гарантує він мирну передачу влади, на що американський лідер відповів, що цього нібито не буде, передає CNBC.

"Що ж, подивимося, що трапиться. Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування, і це повна катастрофа", – заявив президент. Йдеться про голосування поштою, яке демократи пропонують масштабно використовувати на майбутніх виборах через пандемію.

Трамп раніше не раз заявляв, що підсумки виборів в такому випадку можуть бути сфальсифіковані і саме голосування стане вразливим для втручання з-за кордону.

У разі відмови від голосування поштую "все буде дуже мирно", сказав Трамп.

"Жодної передачі влади, чесно кажучи, і не буде. Буде продовження", – сказав американський лідер. За його словами, процес голосування вийшов з-під контролю, і "демократи знають це краще, ніж будь-хто інший".

Відзначимо, вибори президента США призначені на 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає нинішнього лідера країни від республіканців Дональда Трампа на 9 процентних пунктів.