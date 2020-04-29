Трамп вибухнув погрозами на адресу Пекіна, який приховав небезпеку коронавірусу
Американський президент Дональд Трамп наказав провести розслідування щодо Пекіна, заявивши, що він знав про загрозу коронавірусу раніше і не вжив заходів, щоб зупинити пандемію.
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Глава Білого дому заявив, що США будуть робити рішучі дії проти Китаю, передає DailyMail.
Президент США зазначив, що немає нічого доброго в тому, що трапилося в Китаї, і необхідні заходи будуть вжиті.
"Ми виступаємо з дуже чіткою рекомендацією. Але ми не задоволені цим", – сказав Трамп про можливі економічні наслідки для Китаю. Однак, які саме кроки будуть зроблені, він не уточнював.
Американський президент заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я діє в інтересах Китаю і сказав, що він випустить "рекомендацію" про те, як вчинити з ВООЗ і Китаєм.
"Ми безумовно робимо найбільший внесок у розвиток ВООЗ – у здоров'я світу. І вони ввели нас в оману. Мені здається, вони знали набагато більше, ніж говорили", – сказав Трамп.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти відповідальності Китаю за нездатність стримати поширення коронавірусу і мова йде про великі гроші.