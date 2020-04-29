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30 квітня • оновлено в 01:28
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Трамп вибухнув погрозами на адресу Пекіна, який приховав небезпеку коронавірусу

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Американський президент Дональд Трамп наказав провести розслідування щодо Пекіна, заявивши, що він знав про загрозу коронавірусу раніше і не вжив заходів, щоб зупинити пандемію.

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Глава Білого дому заявив, що США будуть робити рішучі дії проти Китаю, передає DailyMail.

Президент США зазначив, що немає нічого доброго в тому, що трапилося в Китаї, і необхідні заходи будуть вжиті.

"Ми виступаємо з дуже чіткою рекомендацією. Але ми не задоволені цим", – сказав Трамп про можливі економічні наслідки для Китаю. Однак, які саме кроки будуть зроблені, він не уточнював.

Трамп наказав провести розслідування щодо Пекіна через коронавірус

Трамп наказав провести розслідування щодо Пекіна через коронавірус

Американський президент заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я діє в інтересах Китаю і сказав, що він випустить "рекомендацію" про те, як вчинити з ВООЗ і Китаєм.

"Ми безумовно робимо найбільший внесок у розвиток ВООЗ – у здоров'я світу. І вони ввели нас в оману. Мені здається, вони знали набагато більше, ніж говорили", – сказав Трамп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти відповідальності Китаю за нездатність стримати поширення коронавірусу і мова йде про великі гроші.

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Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
хвороба
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