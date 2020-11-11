Зараз в США розгортаються події, які ще недавно неможливо було уявити навіть у формі припущення, анекдоту чи футуристичного абсурду. Президент, який програв, вчепився в крісло так, як це робить Лукашенко або Путін, тільки тирса летить від сідушки. Добре, була б це якась глуха Евдоезія, Ехіпопія або Берег Слонової Печалі, а мова йде про світову наддержаву і її першу особу. Такого дивного дійства не міг би організувати найлютіший ворог країни, який вирішив злити її авторитет в унітаз.

І за великим рахунком, справа не тільки в Трампі, оскільки розуміючи те, що його чекає після дембеля, він безумовно докладе всіх зусиль для того, щоб утриматися за владу якомога довше. Перспектива залишитися без влади, дружини, грошей, а можливо і свободи, ніяк його не радує, а найголовніше – при найсумніших розкладах, він може втратити можливість постити в твіттер і грати в гольф. Тому він зараз співає гімни і кантати, присвячені чесним і чистим виборам.

З цього приводу, на питання про позицію президента Трампа, який відмовляється визнати очевидне, обраний президент Байден вже сказав наступне: "Я просто думаю, що це ганьба, відверто кажучи... Єдине, що я можу сказати з цього приводу, тактовно – я думаю, що це не допоможе майбутньому президента".

Проте, велика частина сенаторів-республіканців і членів урядової команди Трампа (в повному обсязі) віщають рівно те, що і Трамп. Вони говорять про те, що він виграв, а перемогу у нього вкрали. І ось це – найдивніше, оскільки дорослі і серйозні люди не можуть показувати такий масовий психоз.

Адже для того, щоб не пороти цю нісенітницю, досить було згадати слова Трампа, сказані за пару місяців до виборів, коли рейтинги чітко показували Трампу програш. Тоді він сказав про те, що опитування підтасовані і що він може програти лише в разі махінацій. Впевненість ця була заснована на тому, що він відчував, як його нестерпно люблять американці.

Більш того, вже напередодні голосування він прямо сказав, що буде оскаржувати результати виборів, якщо програє їх, і навпаки, не стане акцентувати на будь-які порушення, якщо виграє. Тобто, чувак прямо сказав, що йому чисті вибори не потрібні в принципі, йому потрібна перемога. Але таке враження, що цю маячню республіканці не чули зовсім.

Ну а найцікавіше – не це. Ми вже кілька разів звертали увагу на те, що офіційно і чітко, з дотриманням процесуальних правил, наслідком було доведено те, що минулі вибори відбулися при втручанні спецслужб іноземної держави. Більш того, доведено те, що це втручання вплинуло на результат виборів. Ось тільки слідство не зробило висновок про те, як саме це втручання змінило результати виборів і на чию користь.

І що найголовніше, наслідок спецпрокурора Мюллера торпедував сам Трамп і сенатори-республіканці. Простіше кажучи, вони самі не хотіли дізнатися про те, яким чином ці вибори стали скомпроментували і хто виявився кінцевим бенефіціаром, але вони ж не дали відпрацювати цю тему і слідству. Воно просто було змушене зупинитися фактично без висновків.

Тобто, вже задокументований факт проведення нечесних виборів їх не просто не зацікавив, а вони його навмисно поховали, а ось зараз вони бадьоро думають про те, що вони – за правду, за чесність і за чистоту... А раніше вони де були? Чому їх раніше не цікавило те ж саме?

І ось це все відбувається на очах у всього світу. І що ж цьому світу думати про цей цирк? Що думати про таке Сенату? Що думати про те, у що перетворилася республіканська партія? І ми таки думаємо!