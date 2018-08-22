21 августа 2018 года вне всякого сомнения войдет в историю США.

Произошло два важнейших события в политической жизни Америки:

1. судебный вердикт Полу Мнафорту, экс-руководителю президентской кампании Дональда Трампа;

2. персональный адвокат Трампа Майкл Коэн согласился признать обвинения специального прокурора Роберта Мюллера и готов сотрудничать.

Начнем со второго. Адвокат Трампа Майкл Коэн, который раньше заявлял, что готов прикрыть босса от пули, передумал его прикрывать — семья оказалась важнее. Он согласился признать обвинения специального прокурора Роберта Мюллера и готов сотрудничать со следствием. Коэн расскажет или уже рассказал обо всех особенностях финансирования кампании Трампа. Коэн признал себя виновным, в частности, в двух федеральных преступлениях, связанных с расходованием средств предвыборной кампании, которые он, по его заявлению в суде, совершил по приказу Трампа.

Теперь каждый сам по себе, все участники команды Трампа прикрывают собственную задницу. Крысы побежали в ФБР наперегонки.

Суд над Коэном — второй акт трагикомедии, после суда над Манафортом. На данный момент присяжные признали Манафорта виновным по 8-ми пунктам обвинения из 18-ти, что грозит ему пожизненным заключением. Манафорт признан виновным в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, еще два обвинения касаются банковских махинаций. Последнее обвинение, по которому присяжные сошлись во мнении о вине Манафорта, касается сокрытия сведений о зарубежных счетах.

В третьем акте будет импичмент и/или суд над самим Трампом. В истории США еще не было президентов, которые совершили бы преступления, находясь в должности в Белом доме. Теперь мяч на стороне поля Конгресса США.

Что характерно, ни одного твитта от Трампа с комментами, хотя обычно он очень активно чирикает по поводу и без повода.

Маэстро, урежьте марш!