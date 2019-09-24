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24 вересня • оновлено в 11:14
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Трамп уклав із Польщею військову угоду: чого боятися Путіну

1.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп і польський лідер Анджей Дуда підписали спільну військову декларацію про розширення співпраці у сфері оборони.

Про це повідомляє Onet.pl із посиланням на текст документа. У ньому зазначено, що країни продовжать працювати над розширенням "американських можливостей оборони і стримування у Польщі".

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"112 Україна"

Також було досягнуто домовленості про відправку до Польщі додатково близько тисячі американських військових. Крім того, країни обговорюють розміщення бойової групи бронетанкової бригади на польській території.

Трамп наголосив, що посилення військової присутності США у Польщі не пов'язане із можливою загрозою з боку Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп втрапив у скандал, привітавши Польщу з початком Другої світової війни.

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Особи
Дональд Трамп Анджей Дуда
Місце
США
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Виня Ксения
Виня Ксения
Речь для умиротворения рф. В реальности Польша и США думают иначе.
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