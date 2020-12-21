Трамп терміново підписав одноденний бюджет США

Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав резолюцію про продовження фінансування федерального уряду на добу.

Як повідомила пресслужба Білого дому, документ діятиме до 21 грудня включно. Це необхідно для того, щоб законодавці могли ухвалити остаточне рішення щодо проєкту підтримки економіки країни.

"Президент підписав... "Закон про додаткові безперервні асигнування на 2021 рік", який передбачає асигнування... федеральним агентствам до 20 грудня 2020 року для проєктів, що тривають, і діяльності федерального уряду", – йдеться в повідомленні.

Раніше резолюцію про продовження фінансування федерального уряду на добу затвердили обидві палати Конгресу та Сенат. Це було зроблено ввечері в неділю, 20 грудня, після того, як конгресмени оголосили про досягнення угоди з питань фінансування уряду. Вона, зокрема, включає державну допомогу населенню від коронавірусу, пише The Hill.

Суперечки велися через те, що Демократична партія хотіла виділення по $1,2 тис. на людину як держдопомоги, республіканці ж виступили за вдвічі меншу суму – до $600. Загальний розмір пропонованої законопроєктом підтримки економіки в період пандемії перевищує $900 млрд.

Одноденний бюджет, ухвалений Трампом, дозволить уникнути шатдауну – призупинення роботи ряду федеральних органів влади.

Шатдаун загрожуватиме США, якщо президент не встигне затвердити нове фінансування уряду. Так було, наприклад, у 2018 році: в неоплачувані відпустки вимушено відправили 800 тис. держслужбовців, а простій у роботі обійшовся економіці країни приблизно в $11 млрд, пише видання.

Це вже четвертий ухвалений в країні подібний законопроєкт про короткострокове продовження бюджету, починаючи з 1 жовтня.

Як повідомив OBOZREVATEL, напередодні, 17 грудня, Трамп знову пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, схвалений Сенатом США. Документ, зокрема, передбачає військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2".

Американський президент зазначив, що його рішення "дуже засмутить Китай".