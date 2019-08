Трамп став дідом вдесяте

У понеділок, 19 серпня, син американського президента Дональда Трампа Ерік і його дружина Лара оголосили про народження дочки, яка стала десятою онукою голови США.

"Лара і я з хвилюванням вітаємо прихід у цей світ Кароліни Дороті Трамп. Ми вже любимо тебе!" – написав Трамп-молодший у Twitter.

Відреагував на радісну подію і дідусь зі стажем. Президент США привітав батьків і написав, що дуже ними пишається.

Відзначимо, Еріку Трампу 35 років. Він разом із старшим братом Дональдом Трампом-молодшим керує батьківською компанією – The Trump Organization. Його дружині Ларі 36 років і вона є радником президента США, а також веде програму Real News Update. У вересні 2017 року у пари народився син Люк.

CONGRATULATIONS @EricTrump and @LaraLeaTrump, on the birth of Carolina Dorothy Trump. So proud! https://t.co/eSIrFz0zmR