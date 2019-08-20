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Трамп став дідом вдесяте

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У понеділок, 19 серпня, син американського президента Дональда Трампа Ерік і його дружина Лара оголосили про народження дочки, яка стала десятою онукою голови США.

"Лара і я з хвилюванням вітаємо прихід у цей світ Кароліни Дороті Трамп. Ми вже любимо тебе!" – написав Трамп-молодший у Twitter.

Відреагував на радісну подію і дідусь зі стажем. Президент США привітав батьків і написав, що дуже ними пишається.

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Трамп став дідом вдесяте

Трамп став дідом вдесяте

Instagram Лари Трамп

У Трампа народилася десята внучка

У Трампа народилася десята внучка

Instagram Лари Трамп

Відзначимо, Еріку Трампу 35 років. Він разом із старшим братом Дональдом Трампом-молодшим керує батьківською компанією – The Trump Organization. Його дружині Ларі 36 років і вона є радником президента США, а також веде програму Real News Update. У вересні 2017 року у пари народився син Люк.

Трамп із онуком Люком

Трамп із онуком Люком

Instagram Лари Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп показав миле фото зі своєю онукою Хлоєю Софією Трамп – дочкою Дональда-молодшого.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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