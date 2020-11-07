Трамп став 11-м президентом, який програв вибори. Список
Крім Трампа на другий термін не змогли переобратися 10 президентів
Сам чинний глава держави не вважає, що він програв
Зі свого боку його суперник Джо Байден вже оголосив про свою перемогу
Президент США Дональд Трамп став 11-м главою держави, який, згідно з попередніми даними, програв вибори на вищий пост в країні.
Телеканал CNN десятку інших президентів, які не змогли переобратися на другий термін.
За його даними, це:
Джон Адамс (1797-1801; програв Томасу Джефферсону в 1800 році)
Джон Квінсі Адамс (1825-1829; програв Ендрю Джексону в 1828 році)
Мартін Ван Бюрен (1837-1841; програв Вільяму Генрі Харрісона в 1840 році)
Гровер Клівленд (1885-1889; програв Бенджаміну Харрісону в 1888 році)
Бенджамін Харрісон (1889-1893; програв Гроверу Клівленду в 1892 році)
Вільям Говард Тафт (1909-1913; програв Вудро Вільсона в 1912 році)
Герберт Гувер (1929-1933; програв Франкліну Д. Рузвельту в 1932 році)
Джиммі Картер (1977-1981; програв Рональду Рейгану в 1980 році)
Джордж Буш-старший (1989-1993; програв Біллу Клінтону в 1992 році)
Джеральд Рудольф Форд (1974-1977; програв Джиммі Картеру в 1976 році)
Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. Байден вже оголосив себе главою держави.
При цьому Трамп вважає, що переміг на виборах він, а не його опонент.