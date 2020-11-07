Трамп став 11-м президентом, який програв вибори. Список

Президент США Дональд Трамп став 11-м главою держави, який, згідно з попередніми даними, програв вибори на вищий пост в країні.

Телеканал CNN десятку інших президентів, які не змогли переобратися на другий термін.

За його даними, це:

Джон Адамс (1797-1801; програв Томасу Джефферсону в 1800 році)

Джон Квінсі Адамс (1825-1829; програв Ендрю Джексону в 1828 році)

Мартін Ван Бюрен (1837-1841; програв Вільяму Генрі Харрісона в 1840 році)

Гровер Клівленд (1885-1889; програв Бенджаміну Харрісону в 1888 році)

Бенджамін Харрісон (1889-1893; програв Гроверу Клівленду в 1892 році)

Вільям Говард Тафт (1909-1913; програв Вудро Вільсона в 1912 році)

Герберт Гувер (1929-1933; програв Франкліну Д. Рузвельту в 1932 році)

Джиммі Картер (1977-1981; програв Рональду Рейгану в 1980 році)

Джордж Буш-старший (1989-1993; програв Біллу Клінтону в 1992 році)

Джеральд Рудольф Форд (1974-1977; програв Джиммі Картеру в 1976 році)

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. Байден вже оголосив себе главою держави.

При цьому Трамп вважає, що переміг на виборах він, а не його опонент.