"Трамп сказав, що Іран обдурить": військовий експерт роз'яснив ситуацію на Близькому Сході

Чинне протистояння між Іраном і США навряд чи призведе до глобальної війни за межами близькосхідного регіону.

Такий прогноз озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат Олександр Мусієнко в ефірі ObozTV. Він звернув увагу, що загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном назрівало вже більше двох років.

"Мені здається, на Близькому Сході зараз не відбувається нічого надзвичайного. Такого, щоб виходило за якісь межі. Якщо говорити про останній загостренні між Іраном і США – воно назрівало. І назрівало вже не рік, а близько двох років, навіть більше", – зазначив експерт.

Мусієнко нагадав, що раніше Іран намагався захоплювати танкери з нафтою, обстрілював нафтові бази і родовища в Саудівській Аравії, а також брав активну участь в різних військових подіях у регіоні – в Сирії, Ємені, Іраку.

За його словами, саме події в Іраку стали причиною вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув 3 січня в результаті авіаудару США.

"Сулеймані досить талановитий воєначальник. Як кажуть, "злий геній" всіх операцій, які вони планували за межами Ірану. І коли іранці почали в Іраку готувати воєнізовані групи з центром мало не навпроти американського посольства... Для США це було вже за межею", – пояснив він.

Крім того, однією з причин конфронтації США і Ірану адвокат назвав підписану ще за Барака Обами угоду 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Тегерана.

"Але Трамп цьому не повірив. Він сказав, що Іран обдурить. Тому що термін (угоди. – Ред.), здається, до 15 років. А потім Іран може і надалі збагачувати (уран. – Ред.). Американці вважають, що ця угода не позбавляла Іран ядерної програми, а дозволяла лише поставити її на паузу і відстрочити. А за цей час Іран зможе торгувати, продавати нафту і газ. Розбагатіє і неодмінно візьметься за продовження ядерної програми", – розповів він.

На думку Мусієнка, такого розвитку подій дійсно не можна виключати, проте у самого Ірану недостатньо ресурсів.

"Залежить від того, хто хоче Ірану в цьому допомогти. А я думаю, бажаючих буде не так багато. Одна справа – мирна атомна енергетика. У чому росіяни, наприклад, допомагають. А інша справа – ядерна зброя", – роз'яснив фахівець.

"Звичайно, ми зараз почуємо і про те, що Іран планує відновити ядерну програму. Ми будемо чути багато погроз в бік США. Але я не думаю, що це може призвести до величезної війні. Іран вже десятки років загрожує стерти з лиця землі Ізраїль. Ну і живуть з цим люди. Вже звикли, що Іран загрожує. Не думаю, що ситуація вийде з-під контролю і почнеться величезне протистояння, що виходить за межі цього регіону і якихось локальних сутичок", – резюмував Мусієнко.

Ситуація загострилася після вбивства іранського генерала Сулеймані, якого США офіційно включили до списку терористів @ Sayeda05 / facebook.com/DonaldTrump

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!