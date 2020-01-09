Головна Новини
9 січня • оновлено в 20:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Трамп сказав, що Іран обдурить": військовий експерт роз'яснив ситуацію на Близькому Сході

1.7т
Читати матеріал російською

Чинне протистояння між Іраном і США навряд чи призведе до глобальної війни за межами близькосхідного регіону.

Такий прогноз озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат Олександр Мусієнко в ефірі ObozTV. Він звернув увагу, що загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном назрівало вже більше двох років.

Новини
На порозі третьої світової: чи домовиться Трамп з Іраном та як це "вдарить" по Україні

"Мені здається, на Близькому Сході зараз не відбувається нічого надзвичайного. Такого, щоб виходило за якісь межі. Якщо говорити про останній загостренні між Іраном і США – воно назрівало. І назрівало вже не рік, а близько двох років, навіть більше", – зазначив експерт.

Мусієнко нагадав, що раніше Іран намагався захоплювати танкери з нафтою, обстрілював нафтові бази і родовища в Саудівській Аравії, а також брав активну участь в різних військових подіях у регіоні – в Сирії, Ємені, Іраку.

За його словами, саме події в Іраку стали причиною вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув 3 січня в результаті авіаудару США.

"Сулеймані досить талановитий воєначальник. Як кажуть, "злий геній" всіх операцій, які вони планували за межами Ірану. І коли іранці почали в Іраку готувати воєнізовані групи з центром мало не навпроти американського посольства... Для США це було вже за межею", – пояснив він.

Новини
Третя світова скасовується? Трамп зробив екстрене звернення до нації: всі подробиці

Крім того, однією з причин конфронтації США і Ірану адвокат назвав підписану ще за Барака Обами угоду 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Тегерана.

"Але Трамп цьому не повірив. Він сказав, що Іран обдурить. Тому що термін (угоди. – Ред.), здається, до 15 років. А потім Іран може і надалі збагачувати (уран. – Ред.). Американці вважають, що ця угода не позбавляла Іран ядерної програми, а дозволяла лише поставити її на паузу і відстрочити. А за цей час Іран зможе торгувати, продавати нафту і газ. Розбагатіє і неодмінно візьметься за продовження ядерної програми", – розповів він.

Новини
Півмільйонна армія і ракети, які накривають Росію: що відомо про військову міць Ірану

На думку Мусієнка, такого розвитку подій дійсно не можна виключати, проте у самого Ірану недостатньо ресурсів.

"Залежить від того, хто хоче Ірану в цьому допомогти. А я думаю, бажаючих буде не так багато. Одна справа – мирна атомна енергетика. У чому росіяни, наприклад, допомагають. А інша справа – ядерна зброя", – роз'яснив фахівець.

"Звичайно, ми зараз почуємо і про те, що Іран планує відновити ядерну програму. Ми будемо чути багато погроз в бік США. Але я не думаю, що це може призвести до величезної війні. Іран вже десятки років загрожує стерти з лиця землі Ізраїль. Ну і живуть з цим люди. Вже звикли, що Іран загрожує. Не думаю, що ситуація вийде з-під контролю і почнеться величезне протистояння, що виходить за межі цього регіону і якихось локальних сутичок", – резюмував Мусієнко.

Ситуація загострилася після вбивства іранського генерала Сулеймані, якого США офіційно включили до списку терористів

Ситуація загострилася після вбивства іранського генерала Сулеймані, якого США офіційно включили до списку терористів

@ Sayeda05 / facebook.com/DonaldTrump

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Конфлікт США та Ірана Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Олександр Мусієнко Дональд Трамп Касем Сулеймані
Місце
Іран
Тег
війна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги