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Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином: в КНДР відреагували

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Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка була запланована на 12 червня.

Відповідну заяву опублікував Білий дім.

"Весь світ і КНДР втратили велику можливість досягти миру і процвітання", - написав Трамп у листі лідеру КНДР.

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Відмову від саміту Трамп пояснив "відкритою ворожістю, виявленою КНДР проти США".

"Ви кажете про свою ядерну зброю. Так наша зброя настільки потужна, що я молюся Господу, щоб нам не довелося її застосувати", - зазначив президент США.

У той же час глава Білого дому зазначив, що в майбутньому буде готовий зустрітися з північнокорейським лідером.

У КНДР відреагували на відмову президента США Дональда Трампа від зустрічі з Кім Чен Ином і назвали це "повною неповагою".

Зі свого боку глава Росії Володимир Путін заявив, що шкодує про зрив зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, КНДР скасувала переговори з Південною Кореєю, які були заплановані на 16 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори з США, оскільки від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
США
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