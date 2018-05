Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином: в КНДР відреагували

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка була запланована на 12 червня.

Відповідну заяву опублікував Білий дім.

"Весь світ і КНДР втратили велику можливість досягти миру і процвітання", - написав Трамп у листі лідеру КНДР.

Відмову від саміту Трамп пояснив "відкритою ворожістю, виявленою КНДР проти США".

"Ви кажете про свою ядерну зброю. Так наша зброя настільки потужна, що я молюся Господу, щоб нам не довелося її застосувати", - зазначив президент США.

У той же час глава Білого дому зазначив, що в майбутньому буде готовий зустрітися з північнокорейським лідером.

У КНДР відреагували на відмову президента США Дональда Трампа від зустрічі з Кім Чен Ином і назвали це "повною неповагою".

Зі свого боку глава Росії Володимир Путін заявив, що шкодує про зрив зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1