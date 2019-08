Трамп скасував візит у Данію через Гренландію: у чому справа

Президент США Дональд Трамп скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем'єр цієї країни Метте Фредеріксен не підтримала його ідею про покупку острова Гренландія.

Таку заяву американський лідер зробив у своєму Twitter. "Данія – дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, грунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Фредерікса, що їй не цікаво обговорювати покупку Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший раз", – підкреслив він.

При цьому Трамп додав, що своєю відвертою позицією Фредеріксен заощадила "багато витрат і зусиль" для обох країн.

"Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перепланування десь у майбутньому", – написав американський лідер.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen's comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time ....