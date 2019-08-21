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Трамп скасував візит у Данію через Гренландію: у чому справа

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Президент США Дональд Трамп скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем'єр цієї країни Метте Фредеріксен не підтримала його ідею про покупку острова Гренландія.

Таку заяву американський лідер зробив у своєму Twitter. "Данія – дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, грунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Фредерікса, що їй не цікаво обговорювати покупку Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший раз", – підкреслив він.

При цьому Трамп додав, що своєю відвертою позицією Фредеріксен заощадила "багато витрат і зусиль" для обох країн.

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Дональд Трамп захотів купити Гренландію

Дональд Трамп захотів купити Гренландію

"Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перепланування десь у майбутньому", – написав американський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп почав відкрито говорити про можливу покупку острова Гренландія.

При цьому в Данії вибухнули обуренням через новини про намір президента США.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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