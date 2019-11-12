Трамп шантажував Україну військовою допомогою: з'ясувалися скандальні факти

В адміністрації президента США Дональда Трампа мали намір розморозити оборонну допомогу Україні в обмін на заяву про розслідування проти Байдена.

Таку заяву зробила високопоставлена співробітниця Пентагону Лара Купер, яка відповідає за український напрям, передає "Укрінформ". Уточнюється, що дана інформація була отримана завдяки розсекреченій стенограмі виступу Купера на слуханнях у Палаті представників Конгресу США.

У США триває "укрїнагейт" "Укрінформ"

"Заступник помічника міністра оборони Лора Купер показала, що президент Трамп через Офіс управління і бюджету розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів – незважаючи на заперечення кар'єрних військових Міноборони, представників Держдепартаменту та інших установ", – сказано в заяві.

Крім того, наголошується, що, зі слів Купер, екс-спецпредставник Трампа по Україні Курт Волкер під час зустрічі з нею 20 серпня 2019 року "недвозначно натякав, що заморожування допомоги можна скасувати, якщо Україна буде готова виступити із заявою, пов'язаною зі втручанням у вибори ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заарештований у Штатах бізнесмен Лев Парнас заявляв, що Україна знала, що США заморозять військову допомогу, якщо Київ не почне розслідувати кримінальну справу проти сина колишнього віце-президента Джо Байдена.

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