Ну что же, сегодня Дональд Трамп сбросил маску, которая и так на нем держалась из последних сил. Сегодня подтвердилось то, о чем не раз предупреждали люди, работающие с ним и те, кто является его оппонентом. Трамп впервые озвучил свое желание отложить президентские выборы, которые должны пройти в первый понедельник ноября.

По сути, Трамп пытается уничтожить все демократические устои, на которых держатся США, и вот добрался до выборов. За ним дымятся развалины свободы прессы, независимых судов, равенства граждан США перед законом и теперь он становится похожим на Путина, Си Цзиньпина Муамара или Саддама.

Пока ему это не удалось и это лишь "пристрелка", но очевидно, что мысль эта у него бродит уже давно. Впервые она у него прорвалась, когда он поздравлял друга Си с назначением пожизненным правителем Китая. Тогда он сказал, что это – хороший опыт и что об этом надо задуматься и в США. Многие тогда это восприняли как неуместный и неуклюжий комплимент в адрес новоиспеченного диктатора, но дедушка Донни уже натужно справлял нужду в клумбу американской демократии.

Очень показательным выглядит то, за что совсем недавно пинали Болтона за его фразу в своей книге: "Я думаю, что он (Трамп-ред.) будет пытаться как-то отложить выборы, придумать некоторое обоснование, почему они не могут быть проведены. Он чувствует, что это единственный способ, которым он может победить". Это было в апреле, во время эпопеи с книжкой Болтона, в которой он вывалил то, как Трамп выглядит в обычной обстановке. И пресса воспользовалась моментом, ему был задан прямой вопрос о выборах, на что Трамп четко и прямо заявил: "Всеобщие выборы состоятся 3 ноября".

При этом, Болтона клеймили всякими позорными титулами, говоря о том, что он специально выдумывает чушь для того, чтобы поднять продажи его книги, и вот оказывается, что Болтон был прав и по крайней мере о выборах – ничего не выдумывал и все выглядело именно таким образом. Теперь Трамп это подтвердил лично.

В связи с этим возникает уверенность в том, что и остальное, изложенное Болтоном, не очень далеко от истины, а портрет действующего президента дан довольно точно и с такого ракурса, который публике недоступен. Проще говоря, Болтон показал Трампа без маски, когда он не играет на публику.

Как это бывает постоянно, Трамп отказывается от одних своих слов, и теперь рассказывает вещи прямо противоположные. В международной политике за ним давно закрепилась репутация крайне непоследовательного деятеля и сейчас он это продемонстрировал уже для собственных граждан и так, что теперь от этого не отмоешься.

Теперь уже не сваляещь дурака и не потыкаешь в сторону разведки за то, что ему что-то не доложил о российских премиях для афганцев, которые убьют американского солдата. Теперь – его слова, против его же слов и в отношении важнейшего принципа государственного устройства.

А переобуться его заставили падающие рейтинги, которые он уже не знает, чем поднять, и чем больше он мечется, тем ниже падает рейтинг. Правда, сам он утверждает, что все эти рейтинги – фейк, а он – испанский лётчик и в танке горел. Но теперь очевидно, что он сам пришел к выводу о том, что выиграть выборы нет возможности, а как только он выйдет из Белого дома, то тут же его будет ждать воронок, тюрьма и воши.

В общем, теперь окончательно понятно, что этот дедушка с демократией и ее принципами не то, что не знаком, он с нею ни разу не встречался и даже не узнает ее, случись такой удивительный факт. В общем, теперь понятно, что выбрали американцы. Такого – точно не было никогда и если американцы из этого не извлекут урок, то получат себе Си Владимировича Каддафи, в виде султанского магараджи с фараонскими замашками.