Новини з США. П'ятниця, 6 листопада, 1:45 за часом Східного Берегу.

* Пенсільванія. Підраховано 95% голосів. 49.2% – 49.5% на користь Трампа. Значна більшість голосів в Філадельфії, Піттсбурзі і Харрісбурзі, де дуже багато бюлетенів послані по пошті і де саме їх обробка триває, було віддано за Байдена. Розрив в абсолютних цифрах становить зараз 18,229 голосів і значно скорочується з надходженням кожної нової порції результатів. Очікується, що підрахунок голосів в Пенсільванії триватиме і вночі.

При цьому немає ніяких сумнівів в тому, що коли будуть підраховані наступні 2% голосів, Байден обійде Трампа в Пенсільванії і в кінцевому підсумку випередить Трампа не менш, ніж на 30-40 тисяч голосів. Чи вийде Байден вперед протягом ночі або це станеться в п'ятницю вранці, залежить тільки від швидкості роботи співробітників виборчих комісій.

– Перемога в Пенсільванії зробить Байдена де-факто переможцем виборів, оскільки гарантує йому голоси 273 вибірників в колегії, взагалі незалежно від результатів у всіх інших штатах, в яких не завершено ще підрахунок голосів.

– Вдень у четвер підрахунок голосів в Пенсільванії припинився через те, що представники Трампа звернулися до суду з вимогою зобов'язати виборчі комісії допустити спостерігачів Трампа на відстань 6 футів від співробітників комісій (мінімальна відстань, яка дозволена санітарними правилами), а не 10 футів, як обмовлялося в правилах, затверджених в штаті. Суд позов представників Трампа задовольнив. Через припинення підрахунку він сповільнився, але з наближенням трампівських спостерігачів впритул до співробітників комісій нічого в динаміці зміни результатів не змінилося. Трамп рухається до поразки на виборах в Пенсільванії.

* Джорджія. Підраховано 99% голосів. Розрив на користь Трампа скоротився до 1267 голосів. Решта недорахувалися близько 10 тисяч бюлетенів – це в основному голосу з Атланти, в тому числі приблизно 5600 бюлетенів з округу Clayton в Атланті, де за Байдена проголосували вже 90,586 (84,9%) виборців. Екстраполюючи, можна прогнозувати, що Байден отримає в цьому окрузі ще близько 4,600 голосів (а Трамп, відповідно, близько 1000 голосів), що дозволить Байдену вийти вперед в Джорджії.

З інших округів Атланти також очікують голоси з перевагою на користь Байдена, але з менш значною. У Джорджії також чекають до 17-00 п'ятниці отримання до 8,900 бюлетенів від військовослужбовців і тих зареєстрованих в штаті виборців, хто живе за кордоном. Скільки з них проголосує насправді, скільки бюлетенів дійдуть вчасно, і за кого буде подана більшість з цих бюлетенів, невідомо. Почекаємо.

* В Арізоні Трамп дещо скоротив розрив. Після підрахунку 90% голосів 50.1% - 48.5% на користь Байдена. На ніч в Арізоні оголошено перерву в роботі комісій.

* Трамп виступив в прес-кімнаті Білого Дому. Він заявив, що за підсумками підрахунку "легальних бюлетенів" він виграв вибори, але у нього хочуть "вкрасти перемогу" за допомогою "нелегальних бюлетенів", "фальсифікацій" і "шахрайства" і що "цього не можна допустити".

– Виступ Трампа визнано аналізують його журналістами найбрехливішим і небезпечним за весь час його президентства. Воно складалося з однієї суцільної брехні. Телеканал MSNBC, наприклад, навіть перервав його трансляцію, заявивши, що не може транслювати в ефір потік суцільний дезінформації.

– Трамп стверджував, що він "виграв Вісконсін, Мічиган, Пенсільванію і Джорджію". Брехня. Він уже програв Вісконсін та Мічиган, рухається до практично неминучої поразки в Пенсільванії, зберігаючи шанси в Джорджії (хоча вони нижчі, ніж у Байдена).

– Трамп заявив, що голосування по пошті – це "неймовірно корумпована система". "Неймовірна корупція і фальсифікація". Ніяких доказів голослівного твердження наведено не було.

І так далі.

* Джо Байден виступив вдень з коротким зверненням, закликав усіх до спокою і дотриманню тиші, поки виборчі комісії ведуть підрахунок голосів.

* Голова юридичного комітету Сенату Грем на повному серйозі обговорював в ефірі телеканалу Фокс з одним з улюблених ведучих президента Хеннеті, чи може легіслатура Пенсільванії призначити вибірників в колегію, які проголосують за Трампа всупереч голосуванню виборців штату, якщо вибори сфальсифіковані. Такі часи. Такі юристи, такий сенатор Грем, який виграв свої перевибори в Південній Кароліні.

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