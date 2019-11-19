"Самі ви хворі!" Трамп дохідливо розповів про свій "серцевий напад"

Президент США Дональд Трамп емоційно відреагував на інформацію ЗМІ про госпіталізацію з серцевим нападом.

Він виступив із різкою заявою перед журналістами у вівторок, 19 листопада, передає CNN (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я був на медогляді в суботу. Повернувся, а дружина запитує: "Любий, все в порядку? Вони повідомили, що у тебе був серцевий напад. Я запитав, чому у мене був серцевий напад. "Тому що був у медичному центрі", – поділився президент.

Трамп дохідливо розповів про свій "серцевий напад" popmech.ru

"Але я був там недовго. Там я відвідав родину нашого пораненого солдата, якого оперували. Я дуже швидко повернувся додому, а мене зустріли новиною: "Ми вирішили, що був напад. CNN повідомила, що у вас може бути напад і сильний біль у грудях", – додав він.

"Ці люди хворі. Преса в цій країні небезпечна. У нас немає свободи слова, у нас дуже корумповані ЗМІ", – обурився Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп в зверненні до американців назвав найбільшим шахрайством у історії американської політики розпочату процедуру імпічменту.

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