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ПолітикаЕкономіка

Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином

1.7тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп вважає, що Північна Корея в перспективі стане "неймовірним місцем".

"Вони дуже добре з нами працюють. Поки все добре. У найближчій перспективі КНДР стане неймовірним місцем", - розповів він на саміті G7 в канадському Квебеку, передає "МК.ru".

Глава Білого дому також зазначив, що збирається в Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином з "місією миру". Крім того, Трамп висловив надію, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином сподобаються один одному.

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На його думку, переговори стануть початком діалогу між країнами.

"Як мінімум, ми зустрінемо один одного, ми побачимо один одного і, сподіваюся, відчуваємо уподобання один одному і почнемо цей процес", - підкреслив Трамп, передає РІА "Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Трампа і Кім Чен Ина запланувано на 12 червня. На прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе глава Білого дому заявив, що готовий запросити лідера КНДР в США.

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Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
КанадаКвебек
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