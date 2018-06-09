Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп вважає, що Північна Корея в перспективі стане "неймовірним місцем".

"Вони дуже добре з нами працюють. Поки все добре. У найближчій перспективі КНДР стане неймовірним місцем", - розповів він на саміті G7 в канадському Квебеку, передає "МК.ru".

Глава Білого дому також зазначив, що збирається в Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином з "місією миру". Крім того, Трамп висловив надію, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином сподобаються один одному.

На його думку, переговори стануть початком діалогу між країнами.

"Як мінімум, ми зустрінемо один одного, ми побачимо один одного і, сподіваюся, відчуваємо уподобання один одному і почнемо цей процес", - підкреслив Трамп, передає РІА "Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Трампа і Кім Чен Ина запланувано на 12 червня. На прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе глава Білого дому заявив, що готовий запросити лідера КНДР в США.