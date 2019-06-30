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Трамп розкрив суть переговорів із Кім Чен Ином

1.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп домовився із лідером КНДР Кім Чен Ином підготувати команди переговірників.

За даними The Gurdian, про це американський лідер повідомив на прес-конференції у демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

Трампа запитали журналісти, чи вважає він, що попередні учасники переговорів Північної Кореї все ще живі. "Я думаю, що вони ... Я знаю, що один з них живий", – відповів він.

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

RT

За словами президента США, команди почнуть спільну роботу протягом 2-3 тижнів. Американська сторона не планує форсувати події в діалозі з денуклеаризації. Трамп підкреслив, що КНДР останнім часом не проводила випробування балістичних ракет.

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"Були деякі "дуже маленькі" (випробування). Але такі випробування проводить практично кожна країна. Ми не вважаємо це тестом. Ми говоримо про ракетні випробування великої дальності", – додав він.

Американський лідер також наголосив, що дуже хотів би зняти санкції з КНДР, але їх поки будет збережено. Сторони вели переговори протягом години.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин на переговорах

Дональд Трамп і Кім Чен Ин на переговорах

twitter / martyn_williams

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередні переговори Кім Чен Ин і Трампа провалилися в лютому через вимоги президента США закрити секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.

30 червня відбулися нові переговори. Трамп став першим президентом США, який відвідав КНДР.

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Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Тег
Північна Корея
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