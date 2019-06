Трамп розкрив суть переговорів із Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп домовився із лідером КНДР Кім Чен Ином підготувати команди переговірників.

За даними The Gurdian, про це американський лідер повідомив на прес-конференції у демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

Трампа запитали журналісти, чи вважає він, що попередні учасники переговорів Північної Кореї все ще живі. "Я думаю, що вони ... Я знаю, що один з них живий", – відповів він.

За словами президента США, команди почнуть спільну роботу протягом 2-3 тижнів. Американська сторона не планує форсувати події в діалозі з денуклеаризації. Трамп підкреслив, що КНДР останнім часом не проводила випробування балістичних ракет.

"Були деякі "дуже маленькі" (випробування). Але такі випробування проводить практично кожна країна. Ми не вважаємо це тестом. Ми говоримо про ракетні випробування великої дальності", – додав він.

Американський лідер також наголосив, що дуже хотів би зняти санкції з КНДР, але їх поки будет збережено. Сторони вели переговори протягом години.

It sounds like Kim invited Trump to Pyongyang. Difficult to hear on this clip, but I believe the translator is saying: "... and when the time is right and President Trump has the chance to visit Pyongyang" and then Kim says "I'm confident such a day will come" pic.twitter.com/tvyOhG1ic8