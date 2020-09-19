Трамп: Росія викрала у США технологію "супер-пупер-гіперзвукової" ракети

Мирослав Семенюк Світ 08:33, 19.09.2020 Оновлено: 09:57, 19.09.2020

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.

Як повідомляє Вloomberg, на передвиборчому мітингу у штаті Міннесота він заявив, що РФ отримала інформацію про подібні технології від адміністрації Барака Обами.

"Ви знаєте, у них є ракета, супер-пупер-гіперзвукова, я називаю її супер-пупер. Вона у п'ять разів швидша за звичайну ракету. У нас же є ракета, яка розвиває набагато більшу швидкість", – зазначив Трамп.

За його словами, Росія викрала цю інформацію.

"Ви про це знали, ви знали? Росія отримала цю інформацію і потім створила ракету", – стверджує президент США.

Він додав, що Америка створила "найпотужнішу зброю, відому людству".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що новітні гіперзвукові ракети США з відстані 1600 км зможуть уразити ціль діаметром 70 сантиметрів.

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