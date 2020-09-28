Трамп роками не платив податки – NYT

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не платив податок на дохід близько десяти років до того, як він очолив країну.

Про це стверджують журналісти газети The New York Times. У матеріалі йдеться, що бізнесмен не поповнював державний бюджет через високі збитки.

Відзначається, що з 2001 по 2015 рік Трамп не заплатив ні центу прибуткового податку, а в 2016 і в 2017 році він перевів до Міністерства фінансів за цією статтею лише по 750 євро.

Сам Трамп уже назвав таку інформацію брехнею і пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп зажадав, щоб його головний конкурент на виборах, демократ Джо Байден здав тест на наркотики.

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