Трамп різко передумав вакцинуватися від COVID-19

Чинний президент США Дональд Трамп сказав, що поки не має наміру робити щеплення від коронавірусу (COVID-19).

Про це він повідомив у Twitter, зазначивши, що співробітники Білого дому повинні отримати препарат пізніше за інших, якщо в цьому немає необхідності.

"Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше, якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив, щоб ця поправка була виконана. Я не планую вакцинуватися, але сподіваюся зробити це у відповідний час", – пояснив Трамп.

Додамо, що раніше Bloomberg повідомляло, що Трампу, віцепрезиденту Майку Пенсу та іншим співробітникам адміністрації запропонують першими вакцину від COVID-19.

"Вакцину запропонують керівникам, які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади. Можливо, їм почнуть робити щеплення з понеділка (14 грудня – Ред.)", – пише агентство з посиланням на джерело в уряді Штатів.

Раніше прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені повідомляла, що Трамп готовий першим пройти вакцинацію від COVID-19 зарубіжним препаратом. Вона зазначила, що Трампу "байдуже" на те, хто винайде препарат, головне, щоб вакцина була робочою.

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