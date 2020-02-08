Трамп раптово звільнив експерта з питань Україні в Білому домі

Президент Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана, який є ключовим свідком у справі про імпічмент.
Раніше Віндман виступав зі свідченнями проти Трампа, повідомляє CNN. Також був звільнений посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд.
"Ну, я незадоволений ним. Ти думаєш, я повинен бути щасливий із ним? Ні", – прокоментував звільнення Віндмана Трамп.
Олександр Віндман
РБК
Раніше OBOZREVATEL писав, що сенат США, розглядаючи справу про імпічмент Дональда Трампа, заявив про невинність президента США за обома пунктами звинувачення.
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