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9 лютого • оновлено в 03:07
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Трамп раптово звільнив експерта з питань Україні в Білому домі

4.8т
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Президент Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана, який є ключовим свідком у справі про імпічмент.

Раніше Віндман виступав зі свідченнями проти Трампа, повідомляє CNN. Також був звільнений посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд.

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"Ну, я незадоволений ним. Ти думаєш, я повинен бути щасливий із ним? Ні", – прокоментував звільнення Віндмана Трамп.

Олександр Віндман

Олександр Віндман

РБК

Раніше OBOZREVATEL писав, що сенат США, розглядаючи справу про імпічмент Дональда Трампа, заявив про невинність президента США за обома пунктами звинувачення.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Левченко Валерий
Левченко Валерий
Читаю этот бред и утверждаюсь в мысли, что автор просто не способен, как и все его единомышленники, даже представить себе жизнь свою и страны без хозяина. Жизнь самостоятельную, независимую. Рабская душонка! И ещё. Как выживает без куратора из госдепа Франция, к примеру? А Россия? Ужас!!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Какие хмыри из Украины пытались свидетельствовать против Трампуши? Приготовиться к пляске гопака с выходом из-за печки.
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1
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сибирский ватник
сибирский ватник
С Украиной дела иметь и дерьмом не обляпаться не возможно.Скоро за великие грехи чиновников США и Европы ссылать на эту территорию будут.
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