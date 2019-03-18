Трамп раптово змінив cкандальное рішення по Сирії: про що мова

США розробили план залишити в Сирії до тисячі військовослужбовців, хоча раніше президент Дональд Трамп у різкій формі обіцяв повністю вивести війська, що викликало відставку його міністра оборони Джеймса Маттіса.
Рішення довелося змінити нібито після невдалих переговорів між адміністрацією Трампа і чиновниками з Європи, Туреччини та курдами, пише Daily Beast.
Відзначається, що чиновники місяцями працювали над розробкою плану зі створення безпечної зони в північно-східній частині Сирії для сирійських біженців, але вони ще не змогли домовитися про те, хто буде підтримувати і патрулювати її.
Дональд Трамп
Рішення залишити половину військового контингенту в Сирії, швидше за все, заспокоїть американських законодавців, які жорстко розкритикували Трампа за його початковий план.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білий дім анонсував, що США виведуть війська з Сирії після ліквідації останніх бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і забезпечення безпеки сил самооборони курдів.
Нагадаємо:
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над терористами "Ісламської держави" у Сирії.
Збройний конфлікт у Сирії почався у2011 році. У 2016 році президент Туреччини Ердоган оголосив військову операцію під назвою "Щит Євфрату", яка була спрямована на боротьбу з ІДІЛ і Робочою партією Курдистану.
12 грудня 2018 року турецький лідер оголосив про військову антитерористичної операції у тих районах Сирії, які розташовані на схід від річки Євфрат.
Трамп уже заявляв у 2017 році про перемогу над ІДІЛ. Він тоді повідомив, що коаліція відвоювала у бойовиків майже 100% територій. Також Ірак оголосив про завершення війни з ІДІЛ.
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