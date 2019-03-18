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Трамп раптово змінив cкандальное рішення по Сирії: про що мова

3.6тЧитати матеріал російською

США розробили план залишити в Сирії до тисячі військовослужбовців, хоча раніше президент Дональд Трамп у різкій формі обіцяв повністю вивести війська, що викликало відставку його міністра оборони Джеймса Маттіса.

Рішення довелося змінити нібито після невдалих переговорів між адміністрацією Трампа і чиновниками з Європи, Туреччини та курдами, пише Daily Beast.

Відзначається, що чиновники місяцями працювали над розробкою плану зі створення безпечної зони в північно-східній частині Сирії для сирійських біженців, але вони ще не змогли домовитися про те, хто буде підтримувати і патрулювати її.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Рішення залишити половину військового контингенту в Сирії, швидше за все, заспокоїть американських законодавців, які жорстко розкритикували Трампа за його початковий план.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білий дім анонсував, що США виведуть війська з Сирії після ліквідації останніх бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і забезпечення безпеки сил самооборони курдів.

Нагадаємо:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Сирія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вот он настоящий оккупант. В Гаагу его! Я правильно говорю, а алюминиевые?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Plotnikov Alex:" Я правильно говорю, а алюминиевые?" Опять нет.😃
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