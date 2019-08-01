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Трамп раптово подзвонив Путіну і запропонував допомогу: у чому справа

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Президент США Дональд Трамп увечері 31 липня подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну і запропонував допомогу у боротьбі з природними пожежами в Сибіру.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Кремля. "Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Дональдом Трампом за ініціативою американської сторони. Президент США запропонував посприяти Росії у боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру", – сказали там.

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін

Відзначається, що Путін подякував Трампу "за настільки уважне ставлення, пропозицію про допомогу і підтримку" і запевнив, що російська сторона при необхідності ним скористається.

Господар Кремля запевнив американського лідера, що вже зараз у Сибіру створена потужна авіагрупа для боротьби з пожежами.

Раніше Путін вирішив відправити військовослужбовців для допомоги в гасінні масштабних пожеж у Сибіру, чим викликав хвилю обурення в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

  • У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

  • У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

  • Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

  • До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
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