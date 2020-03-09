Трамп публічно звинуватив Путіна в падінні ринку нафти

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію і Саудівську Аравію за падінні світових цін на нафту.

Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Саудівська Аравія і Росія сперечаються про ціну та обсяги нафти. Це, а також фейкові новини, є причиною падіння ринку! Добре для споживачів, ціни на бензин знижуються!" – йдеться в повідомленні.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Нагадаємо, що Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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