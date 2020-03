Трамп публічно звинуватив Путіна в падінні ринку нафти

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію і Саудівську Аравію за падінні світових цін на нафту.

Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Саудівська Аравія і Росія сперечаються про ціну та обсяги нафти. Це, а також фейкові новини, є причиною падіння ринку! Добре для споживачів, ціни на бензин знижуються!" – йдеться в повідомленні.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!