Трамп публічно звинуватив Путіна в падінні ринку нафти

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію і Саудівську Аравію за падінні світових цін на нафту.
Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Саудівська Аравія і Росія сперечаються про ціну та обсяги нафти. Це, а також фейкові новини, є причиною падіння ринку! Добре для споживачів, ціни на бензин знижуються!" – йдеться в повідомленні.
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
Нагадаємо, що Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
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