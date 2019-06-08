Трамп публічно зганьбився заявою про Місяць

Президент США Дональд Трамп осоромився в мережі, назвавши Місяць частиною Марсу.
Відповідне повідомлення, в якому Трамп хотів прокоментувати роботу космічного агенства NASA, з'явилося на сторінці американського лідера в Twitter.
"Незважаючи на всі гроші, які ми витрачаємо, NASA не повинно говорити про політ на Місяць – ми зробили це 50 років тому. Вони мають бути зосереджені на набагато важливіших речах, які ми робимо, в тому числі на Марсі (частиною якого є Місяць), обороні та науці!" – написав президент.
Дональд Трамп
Заява стала бурхливо обговорюватися серед користувачів мережі. Дехто припускає, що, найімовірніше, Трамп увазі політ на Марс за допомогою космічної станції на Місяці, що й входить у довгострокові плани NASA.
For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп потрапив у конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.
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