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ПолітикаЕкономіка

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Трамп публічно зганьбився заявою про Місяць

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Президент США Дональд Трамп осоромився в мережі, назвавши Місяць частиною Марсу.

Відповідне повідомлення, в якому Трамп хотів прокоментувати роботу космічного агенства NASA, з'явилося на сторінці американського лідера в Twitter.

"Незважаючи на всі гроші, які ми витрачаємо, NASA не повинно говорити про політ на Місяць – ми зробили це 50 років тому. Вони мають бути зосереджені на набагато важливіших речах, які ми робимо, в тому числі на Марсі (частиною якого є Місяць), обороні та науці!" – написав президент.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Заява стала бурхливо обговорюватися серед користувачів мережі. Дехто припускає, що, найімовірніше, Трамп увазі політ на Марс за допомогою космічної станції на Місяці, що й входить у довгострокові плани NASA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп потрапив у конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.

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Тема
космос
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політикаМарс
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это не для кого не секрет уже давно,что вся верхушка США имеет умственные способности на уровне детсада.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
подумаешь! наш вот вооруженных рашей на территорию Украины зовет, и ничего , 73% в восторге!
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