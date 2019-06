Трамп публічно зганьбився заявою про Місяць

Президент США Дональд Трамп осоромився в мережі, назвавши Місяць частиною Марсу.

Відповідне повідомлення, в якому Трамп хотів прокоментувати роботу космічного агенства NASA, з'явилося на сторінці американського лідера в Twitter.

"Незважаючи на всі гроші, які ми витрачаємо, NASA не повинно говорити про політ на Місяць – ми зробили це 50 років тому. Вони мають бути зосереджені на набагато важливіших речах, які ми робимо, в тому числі на Марсі (частиною якого є Місяць), обороні та науці!" – написав президент.

Заява стала бурхливо обговорюватися серед користувачів мережі. Дехто припускає, що, найімовірніше, Трамп увазі політ на Марс за допомогою космічної станції на Місяці, що й входить у довгострокові плани NASA.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!