"Втратить все!" Трамп публічно пригрозив Кім Чен Ину

Президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї катастрофічними наслідками в разі відмови від денуклеаризації.

Він заявив у Twitter в неділю, 8 грудня, що Пхеньян втратить все досягнуте в рамках мирних ініціатив між двома країнами, а також "особливі відносини" лідера КНДР із главою Білого дому.

"Кім Чен Ин досить розумний, він може занадто багато втратити – насправді все, якщо піде на ворожі дії. Він підписав потужну Угода про денуклеаризацію разом зі мною в Сінгапурі", – написав Трамп.

Трамп пригрозив Кім Чен Ину Известия

Американський президент висловив упевненість у тому, що лідер КНДР не піде проти нього.

"Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина має величезний економічний потенціал, але вони повинні провести денуклеаризацію, як обіцяли. НАТО, Китай, Росія, Японія і весь світ – єдині в цьому питанні!" – додав Трамп.

Трамп публічно пригрозив Кім Чен Ину

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere .... https://t.co/THfOjfB2uE - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

.... with the US Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп став першим американським президентом, який відвідав Північну Корею і потиснув руку лідеру країни через демаркаційну лінію.

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