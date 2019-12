"Втратить все!" Трамп публічно пригрозив Кім Чен Ину

Президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї катастрофічними наслідками в разі відмови від денуклеаризації.

Він заявив у Twitter в неділю, 8 грудня, що Пхеньян втратить все досягнуте в рамках мирних ініціатив між двома країнами, а також "особливі відносини" лідера КНДР із главою Білого дому.

"Кім Чен Ин досить розумний, він може занадто багато втратити – насправді все, якщо піде на ворожі дії. Він підписав потужну Угода про денуклеаризацію разом зі мною в Сінгапурі", – написав Трамп.

Американський президент висловив упевненість у тому, що лідер КНДР не піде проти нього.

"Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина має величезний економічний потенціал, але вони повинні провести денуклеаризацію, як обіцяли. НАТО, Китай, Росія, Японія і весь світ – єдині в цьому питанні!" – додав Трамп.

