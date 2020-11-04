Трамп проти Байдена: як голосують виборники в США. Оновлюється
На виборах президента США лідером за голосами колегії виборників станом на 8:30 був Джозеф Байден. У нього було 238 голосів з 270, необхідних для перемоги.
Що стосується Дональда Трампа, то він отримав 213 голосів. Про це свідчить онлайн-карта Fox News.
В цілому за Байдена голоси від дали виборники в таких штатах:
Вашингтон – 12;
Орегон – 7;
Каліфорнія – 55;
Арізона – 11;
Колорадо – 9;
Нью-Мексико – 5;
Міннесота – 10;
Іллінойс – 20;
Віргінія – 13;
Нью-Йорк – 29;
Меріленд – 10;
Делавер – 3;
Нью-Джерсі – 14;
Коннектикут – 7;
Род-Айленд – 4;
Массачусетс – 11;
Вермонт – 3;
Нью-Гемпшир – 4;
Мен – 4;
Гаваї – 4;
Федеральний округ Колумбія – 3.
Трампа підтримали виборники штатів:
Монтана – 3;
Північна Дакота – 3;
Айдахо – 4;
Вайомінг – 3;
Південна Дакота – 3;
Юта – 6;
Небраска – 5;
Айова – 6;
Канзас – 6;
Міссурі – 10;
Оклахома – 7;
Арканзас – 6;
Техас – 38;
Луїзіана – 8;
Міссісіпі – 6;
Алабама – 9;
Флорида – 29;
Південна Кароліна – 9;
Теннессі – 11;
Кентуккі – 8;
Індіана – 11;
Огайо – 18;
Західна Віргінія – 5.
Що стосується Невади, Мічигану, Вісконсіна, Пенсільванії, Північної Кароліни та Джорджії, то там результати ще остаточно невідомі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вибори президента США відбулися 3 листопада. Останні виборчі дільниці закрилися на Алясці.
Як Трамп, так і Байден в разі перемоги можуть встановити рекорд. Адже Трамп має шанси побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі (до початку другого терміну йому буде 74 роки).
Байден, зі свого боку, може стати найстаршим президентом на першому терміні в історії США (на момент інавгурації йому буде 78 років).