Трамп проти Байдена: як голосують виборники в США. Оновлюється

Вікторія Довгань Світ 08:52, 4.11.2020 Оновлено: 09:44, 4.11.2020

На виборах президента США лідером за голосами колегії виборників станом на 8:30 був Джозеф Байден. У нього було 238 голосів з 270, необхідних для перемоги.

Що стосується Дональда Трампа, то він отримав 213 голосів. Про це свідчить онлайн-карта Fox News.

Джо Байден випереджає Дональда Трампа за голосами виборників.
Fox News

В цілому за Байдена голоси від дали виборники в таких штатах:

  • Вашингтон – 12;

  • Орегон – 7;

  • Каліфорнія – 55;

  • Арізона – 11;

  • Колорадо – 9;

  • Нью-Мексико – 5;

  • Міннесота – 10;

  • Іллінойс – 20;

  • Віргінія – 13;

  • Нью-Йорк – 29;

  • Меріленд – 10;

  • Делавер – 3;

  • Нью-Джерсі – 14;

  • Коннектикут – 7;

  • Род-Айленд – 4;

  • Массачусетс – 11;

  • Вермонт – 3;

  • Нью-Гемпшир – 4;

  • Мен – 4;

  • Гаваї – 4;

  • Федеральний округ Колумбія – 3.

Трампа підтримали виборники штатів:

  • Монтана – 3;

  • Північна Дакота – 3;

  • Айдахо – 4;

  • Вайомінг – 3;

  • Південна Дакота – 3;

  • Юта – 6;

  • Небраска – 5;

  • Айова – 6;

  • Канзас – 6;

  • Міссурі – 10;

  • Оклахома – 7;

  • Арканзас – 6;

  • Техас – 38;

  • Луїзіана – 8;

  • Міссісіпі – 6;

  • Алабама – 9;

  • Флорида – 29;

  • Південна Кароліна – 9;

  • Теннессі – 11;

  • Кентуккі – 8;

  • Індіана – 11;

  • Огайо – 18;

  • Західна Віргінія – 5.

Що стосується Невади, Мічигану, Вісконсіна, Пенсільванії, Північної Кароліни та Джорджії, то там результати ще остаточно невідомі.

Підрахунок голосів вибірників за штатами США.
Fox News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вибори президента США відбулися 3 листопада. Останні виборчі дільниці закрилися на Алясці.

  • Як Трамп, так і Байден в разі перемоги можуть встановити рекорд. Адже Трамп має шанси побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі (до початку другого терміну йому буде 74 роки).

  • Байден, зі свого боку, може стати найстаршим президентом на першому терміні в історії США (на момент інавгурації йому буде 78 років).

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