Трамп проти Байдена: як голосують виборники в США. Оновлюється

На виборах президента США лідером за голосами колегії виборників станом на 8:30 був Джозеф Байден. У нього було 238 голосів з 270, необхідних для перемоги.

Що стосується Дональда Трампа, то він отримав 213 голосів. Про це свідчить онлайн-карта Fox News.

В цілому за Байдена голоси від дали виборники в таких штатах:

Вашингтон – 12;

Орегон – 7;

Каліфорнія – 55;

Арізона – 11;

Колорадо – 9;

Нью-Мексико – 5;

Міннесота – 10;

Іллінойс – 20;

Віргінія – 13;

Нью-Йорк – 29;

Меріленд – 10;

Делавер – 3;

Нью-Джерсі – 14;

Коннектикут – 7;

Род-Айленд – 4;

Массачусетс – 11;

Вермонт – 3;

Нью-Гемпшир – 4;

Мен – 4;

Гаваї – 4.

Трампа підтримали виборники штатів:

Монтана – 3;

Північна Дакота – 3;

Айдахо – 4;

Вайомінг – 3;

Південна Дакота – 3;

Юта – 6;

Небраска – 5;

Айова – 6;

Канзас – 6;

Міссурі – 10;

Оклахома – 7;

Арканзас – 6;

Техас – 38;

Луїзіана – 8;

Міссісіпі – 6;

Алабама – 9;

Флорида – 29;

Південна Каліфорнія – 9;

Теннессі – 11;

Кентуккі – 8;

Індіана – 11;

Огайо – 18;

Західна Віргінія – 5.

Що стосується Невади, Мічигану, Вісконсіна, Пенсільванії, Північної Кароліни та Джорджії, то там результати ще остаточно невідомі.

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