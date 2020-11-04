Трамп проти Байдена: як голосують виборники в США. Оновлюється
На виборах президента США лідером за голосами колегії виборників станом на 8:30 був Джозеф Байден. У нього було 238 голосів з 270, необхідних для перемоги.
Що стосується Дональда Трампа, то він отримав 213 голосів. Про це свідчить онлайн-карта Fox News.
В цілому за Байдена голоси від дали виборники в таких штатах:
Вашингтон – 12;
Орегон – 7;
Каліфорнія – 55;
Арізона – 11;
Колорадо – 9;
Нью-Мексико – 5;
Міннесота – 10;
Іллінойс – 20;
Віргінія – 13;
Нью-Йорк – 29;
Меріленд – 10;
Делавер – 3;
Нью-Джерсі – 14;
Коннектикут – 7;
Род-Айленд – 4;
Массачусетс – 11;
Вермонт – 3;
Нью-Гемпшир – 4;
Мен – 4;
Гаваї – 4.
Трампа підтримали виборники штатів:
Монтана – 3;
Північна Дакота – 3;
Айдахо – 4;
Вайомінг – 3;
Південна Дакота – 3;
Юта – 6;
Небраска – 5;
Айова – 6;
Канзас – 6;
Міссурі – 10;
Оклахома – 7;
Арканзас – 6;
Техас – 38;
Луїзіана – 8;
Міссісіпі – 6;
Алабама – 9;
Флорида – 29;
Південна Каліфорнія – 9;
Теннессі – 11;
Кентуккі – 8;
Індіана – 11;
Огайо – 18;
Західна Віргінія – 5.
Що стосується Невади, Мічигану, Вісконсіна, Пенсільванії, Північної Кароліни та Джорджії, то там результати ще остаточно невідомі.
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