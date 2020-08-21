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Трамп прокоментував можливе отруєння Навального

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
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Трамп прокоментував можливе отруєння Навального

Трамп прокоментував можливе отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігає за розвитком ситуації навколо російського опозиціонера Олексія Навального, госпіталізованого в Омську з підозрою на отруєння.

Про це він повідомив у четвер, 20 серпня, журналістам передає "Інтерфакс". Трамп зазначив, що поки в адміністрації не мають жодної інформації про те, що Навальний нібито був отруєний.

"Ми стежимо за цим, і мені повідомлять про це", – сказав Трамп.

Зі свого боку радник американського президента з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що якщо теорія з отруєнням Навального підтвердиться, це може вплинути на відносини між США і Росією.

"Це надзвичайно тривожно, і, якщо за всім цим стоять російські ... це ми збираємося враховувати, визначаючись, як ми будемо мати справу з росіянами в майбутньому", – сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Чиновник, характеризуючи Навального, назвав його "дуже сміливою людиною".

"Він дуже сміливий політик, і наші думки і наші молитви з ним і його сім'єю", – додав він.

Нагадаємо, раніше Німеччина і Франція заявили, що готові надати свої медичні установи для лікування опозиціонера Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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СШАОлексій НавальнийДональд Трамп
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