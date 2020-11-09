Вони це може не говорять ось так прямо, але те, що Москва топила за Трампа, давала гроші на свавілля BLM, вже не секрет ні для кого. Одночасно та ж Москва утримувала правих нациків, які тут і там влаштовували бузу, коли могли. І все це тому, що Путіну і росіянам, їм плювати, а хто розхитає нашу Америку і хто зробить її слабкішою. Тому в хід, як в і 2016 році, йдуть всі можливі методи для досягнення цієї мети.

Напевно, ні, навіть точно, але феномен броманса Путіна і Трампа, вивчатимуть як вчені, так і спецслужби – багато-багато років по тому. Хочемо ми це визнати чи ні, але цей броманс був реальністю. А ось причини ми толком не розуміємо або їх просто не знайшли.

При цьому огульно заявити, що Путін при Трампі як сир у маслі катався – теж категорично невірно. Санкції тривали і не скасовувалися. Хоча введення нових наражалося на опір Білого дому. Я тут скоріше віддаю належне Конгресу, який незалежно, республіканський чи демократичний, але Путіна на дух не переносить і тому всіляко підтримував режим санкцій і заборон на Росію весь цей час.

Трамп в стосунках з росіянами був зв'язаний по руках і ногах, починаючи з білля від Бена Кардіна і Джона Маккейна 2017 року, коли у Трампа забрали навіть видиму можливість скасовувати російські санкції, які висять в Конгресі досі з 3-х пропозицій від обох партій, позбавити Трампа можливості вийти з НАТО самовільно.

Я розумію, ті, хто Трампа любив ніжною любов'ю, зараз почнуть обурюватися. Але тоді задайте собі питання – чому республіканці пішли на конфлікт з тим самим Трампом, погрожуючи перекинути його і звичайне і кишенькове вето в 2017 році, якщо він спробує торпедувати прийняття білля про заборону про скасування санкцій. Республіканці на 90% свого партійного складу проголосували проти того, що Трампу хотілося і що йому дууууже не сподобалося і що він не забарився висловитися в пресі і в твітері з даного приводу.

І також чому ті ж республіканці прийшли в повний жах від розмов про вихід з НАТО і тому від них було дві пропозиції позбавити Трампа повноважень і щось змінювати з даного питання. Лише тому що Трампу сказали кинути цю тему і забути про неї - пропозиції не стали законами і не дійшли до Сенату, де було ще одне речення, зустрічне, на ту саму тему. Задайте питання тим самим республіканським законодавцям, а чого, власне, вони так боялися від свого ж президента, в сенсі його відносин з Росією? І ось тоді можемо далі думати і міркувати.

Так чи інакше, Путін, і я впевнений в цьому на всі росіяни 146%, ставку робив на Трампа, як на більш для себе зручного президента. В Росії діяла ціла контора тролів і фахівців по кібер-атакам, які займалися зливом того, що побічно було вигідно для Трампа. І знову – НЕ Я ЦЕ КАЖУ, а республіканський Сенат у вересні місяці 2020 офіційно випустив рапорт по результатам розслідування, де все це говориться. Не вірите мені - не вірте, будь ласка. Почитайте республіканських сенаторів.

Одночасно Путін підім'яв під себе Вікілікс, як антизахідну контору по зливам, нібито правди, а насправді антизахідних пліток і підробок, для обурення спокою. Тому, з'єднавши все це воєдино, в єдину мету, розвідувально-диверсійна спец операція російської розвідки під кодовою назвою "Президент" Путіним була здійснена просто на п'ять з великим плюсом і тактично Путін досяг всіх своїх цілей в цій операції.

Що Путін не розумів, не розуміє і зрозуміти не може – західне суспільство, країна, система, це багатошаровий, складний моноліт. Який, незважаючи на різницю думок і бурління на вулицях, в потрібний момент консолідується в загальній національній ідеї. І система жодного разу Трампом зламана була, скільки б зліва нас цим не лякали. Трамп не перемінив жодної статті конституції, не провів жодного якогось дикого закону, не закрив жодної газети і його боротьба зі спецслужбами закінчилася повним провалом (він вже 6й президент, хто наїжджає на спецслужби і всі зазнають поразки).

Тому що система США побудована таким чином, що якщо навіть президент абсолютно не при розумі, Конгрес цілком спився, а Верховний суд розігнали до біса – країна продовжить функціонувати за рахунок супер розвиненого рівня управління на рівні штатів, графств, міст. В Росії приберіть вертикаль і Росії не стане. В Америці приберіть вертикаль.... СТОП!!! Про що це ми!!!? Нема в Америці ніякої вертикалі, а є кілька найпотужніших і самостійних горизонталей. І ось це зламати або перебудувати ніякий Путін, його шпигуни і агенти впливу, ніколи не зможуть.

Не вистачить грошей усього світу підкупити всіх і вся. Тим більше, що знову таки в потрібну хвилину все ми забудемо, що сусід за демократів, а ти сам за республіканців, і може бурмочучи, але станемо захищати одну єдину свою країну, як це було в ті великі хвилини після 9.11, коли країна була таким собі монолітом американців, а не дрібних політиканів демократів або республіканців.

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На рівні особистих бажань – Трамп хотів би бути Путіним або одним з людей з сильною рукою, як правитель Всієї Америки. Але він на це не тягнув ніяк раз і два йому ніхто не дав би таким стати. Тому що знову таки – це не Росія і навіть не Китай, де все залежать від національного лідера і висмикни його і його політику з тіла Росії і вона впаде вниз, як людина, у якого цілком витягли хребет.

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Нам потрібно вийти на новий рівень ідеології капіталізму, яка працює в наш час і має конкретне відношення і заклик до нового покоління американців. Тут потрібно і виховання вдома і навчання в школах. Тут потрібен урок суспільствознавства для кожного, пару разів на тиждень і потрібен незалежний учитель, який не буде спочатку ненавидіти США, за різні неіснуючі химери імперіалізму, колоніалізму, інституційного расизму, можливості щастя при соціалізмі і інший єресі.

Ми старанно намагаємося подурнішати – навіть тим, що ламаємо старі пам'ятники, які, навіть якщо були поставлені неправильним людям, сьогодні служать нагадуванням, а як робити не треба, щоб не ходити по колу і не наступати на граблі ще й ще раз. Нам страшенно не вистачає здорового патріотизму в нашій країні і не тільки в хвилини кризи, а завжди і це потрібно терміново міняти в наших підходах.

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Увімкніть мізки! Станьте патріотами США, а не патріотами республіканської чи демократичної партій. Почніть любити свою країну більше, ніж ви любите свої ідеологічні установки і політичні партії. Ось в чому сенс сьогодні, завтра, і в майбутньому.

Загалом тут багато ще чого в голові крутиться і можна сказати, але хоча б так на сьогодні.