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31 травня • оновлено в 19:25
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Байден серйозно обійшов Трампа за популярністю у виборців: названі цифри

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Найбільш ймовірний кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден випереджає нинішнього американського главу Дональда Трампа на 10%.

Такі результати показало соцопитування від Washington Post і ABC News. Згідно з відповідями респондентів (які повідомили, що зареєструвалися для голосування на виборах), рейтинг Трампа – 43%, а рейтинг Байдена – 53%.

Байден і Трамп

Байден і Трамп

Загалом серед дорослих респондентів Байден отримав 53% підтримки, а Трамп – 40%.

Серед тих, хто зареєстрований і точно проголосує, голос за Байдена планують віддати 51%, за Трампа – 46%.

Вказується, що ще два місяці тому рейтинги кандидатів розрізнялися лише в межах статистичної похибки.

Нагадаємо, вибори американського президента заплановані на 3 листопада 2020 року.

Байден серйозно обійшов Трампа за популярністю у виборців. Цифри

Скріншот

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Популярність кандидатів серед населення відносно поширення COVID-19: від тих регіонів, де найбільше випадків, до тих, де найменше

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг заявив, що виділить приблизно 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
Теги
політика опрос
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