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Трамп продовжив ще на рік санкції за іноземне втручання у вибори в США

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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Трамп заявив про загрозу національній безпеці

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію указу, що передбачає односторонні санкції відносно іноземних організацій і осіб за втручання в хід американських виборів.

Як йдеться на офіційному сайті Білого дому, санкції введені в зв'язку з загрозою іноземного втручання у вибори в США і підривом довіри громадськості до них.

"Хоча не було ніяких доказів того, що іноземна держава змінювала результати голосування або впливала на підрахунок голосів в ході будь-яких виборів в США, іноземні держави історично прагнули отримувати вигоду з американської вільної і відкритої політичної системи", – заявив Трамп.

У заяві також наголошується, що розвиток цифрових технологій в останні роки "створив значні уразливості і збільшив масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання".

"Здатність осіб, які перебувають за межами США, втручатися і підривати довіру громадськості до виборів в США, в тому числі шляхом несанкціонованого доступу до виборчої інфраструктури та інфраструктури передвиборних штабів, а також через приховане поширення пропаганди та дезінформації, продовжує представляти особливу і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. З цієї причини дія надзвичайного стану, оголошеного 12 вересня 2018 року, має бути продовжена", – вважає президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня 2018 року Трамп підписав указ про введення санкцій проти іноземних громадян або компаній, які звинувачуються у втручанні в американські вибори.

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СШАВибори в СШАсанкцииДональд Трамп
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