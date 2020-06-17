Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї

Юрій Сергієнко Світ 22:21, 17.06.2020 Оновлено: 22:21, 17.06.2020

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Північної Кореї, які були введені в 2008 році.

Про це сказано у відповідному указі, оприлюдненому 17 червня на сайті Білого дому. Обмежувальні заходи продовжені ще на один рік.

У ньому зазначено, що дії влади КНДР, як і раніше несуть загрозу для національної безпеки США.

"Існування і ризик поширення речовин, які розщеплюються, придатних для використання у зброї, на Корейському півострові, а також дії і принципи влади Північної Кореї продовжують представляти надзвичайну і виняткову загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. У зв'язку з цим я продовжую на один рік режим національної надзвичайної ситуації щодо Північної Кореї", – йдеться в документі.

Нагадаємо, що санкції проти Північної Кореї своїм указом 26 червня 2008 року ввів тодішній президент США Джордж Буш-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня 2019 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив, що країна більше не виконуватиме умови мораторію на випробування ядерної зброї.

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