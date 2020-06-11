Трамп продовжив санкції проти Білорусі через загрозу нацбезпеці

Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити на рік санкції проти білоруських чиновників, які були введені ще в 2006 році.

Обмежувальні заходи продовжені через загрозу національній безпеці з боку певних членів уряду Білорусі, повідомляється на сайті Білого дому.

Дональд Трамп продовжив санкції проти Білорусі

"Дії і принципи певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують представляти особливу і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Я продовжую на один рік режим національної надзвичайної ситуації, оголошеної президентським указом 13 405", – йдеться у документі.

Рішення набуде чинності 16 червня.

Нагадаємо, що США ввели санкції в 2006 році тодішнім президентом Джордже Бушем-молодшим, які продовжують щорічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз в лютому продовжив на рік санкції щодо Білорусі.

У Мінську назвали ці обмеження "безпідставними пережитками минулого", які заважають ЄС вибудовувати діалог із державою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал