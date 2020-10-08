Трамп – про віртуальні дебати з Байденом: не збираюся витрачати час, тому що це смішно

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в наступних дебатах із конкурентом Джо Байденом, які мали відбутися віртуально.

Про це Трамп сказав у інтерв'ю Fox Business у четвер, 8 жовтня. Він зазначив, що "не збирається витрачати час на віртуальні дебати". Трамп також заявив, що не збирається "сидіти за комп'ютером для обговорення, тому що це "смішно".

"Я не братиму в цьому участь і не витрачатиму на це час", – сказав чинний глава Білого дому.

За його словами, для нього є неприйнятним, що Комісія змінила стиль дебатів. Глава Білого дому додав, що розраховував "обіграти" Байдена у других дебатах.

Нагадаємо, що раніше Комісія з президентських дебатів США вирішила, що заплановані на 15 жовтня другі дебати "відбудуться у форматі прямої лінії", водночас обидва кандидати знаходитимуться в окремих, віддалених один від одного місцях.

Комісія пояснила своє рішення не влаштовувати персональні дебати необхідністю охорони здоров'я і безпеки всіх учасників.

Відзначимо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада. Згідно з останніми опитуваннями Університету Монмута, за Байдена збираються проголосувати 50% опитаних американців, за Трампа – 44%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах.

Свої виступи політики почали зі взаємних звинувачень і образ. Трамп "напав" на Байдена і перебивав його, коли він відповідав на питання.