Трамп про відправку в Україну протитанкових комплексів: це – проти Росії

Надання США військової допомоги Україні – це частина ширшої політики протистояння Росії.

Як заявив у інтерв'ю The Wahington Post президент США Дональд Трамп, "ніхто не був жорсткішим" у протидії Росії, ніж він.

Як приклади Трамп назвав кібератаку на російське "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів", "відновлення" збройних сил США, нарощування нафтовидобутку, а також надання летального озброєння Україні.

Він зазначив, що "направив в Україну величезну кількість протитанкових комплексів, направив військову техніку".

"А Обама нічого не послав. Це – проти Росії", – наголосив президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня в Україну прибула партія військової допомоги від США, серед якої, зокрема – ракетні комплекси Javelin.

Пізніше в США заявили, що готують до відправки в Україну нову партію військового вантажу.