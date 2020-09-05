Трамп про отруєння Навального 'Новачком': якщо підтвердиться, буду дуже злий

Президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за ситуацією отруєнням "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального, але поки немає чітких доказів.
Глава Білого дому відзначив, що сама ситуація здається йому жахливою і трагічною, передає агентство Bloomberg.
"Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Цього не повинно було статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше. Я буду дуже злий, якщо ця інформація підтвердиться", – повідомив лідер американців .
При цьому він не заперечував причетність Росії до отруєння Навального.
"Цікаво, що всі постійно згадують Росію. Я не проти, але нам би варто було більше говорити про Китай, який робить набагато гірші речі", – сказав він.
Також Трамп додав, що "судячи з того, що говорить Німеччина, це так".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
військові експерти прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Розробник "Новачка" передрік "довгу і болісну" реабілітацію Навального, якщо його дійсно отруїли цією отрутою.
У Європі засудили отруєння Навального "Новачком" і пригрозили Росії.
Через отруєння Навального США можуть ввести санкції проти РФ.
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