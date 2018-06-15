Говорячи про мовну ситуацію в Криму (Крим російський бо всі розмовляють російською) Трамп вже за свого нинішнього президентства те саме матиме право сказати про всю Україну. Більше того він матиме всі підстави стверджувати, що в Україні живуть русскіє. Тому і спостерігаємо негативну реакцію на вислів Трампа в першу чергу від так званих рускоязичних украінцев. Адже саме їм какась льогше бути де-факто рускіми в Україні, але вішати локшину ніби вони якісь українці.

Та Трамп хоч і не народжений "самою геніальною в світі нацією", але знає, що мова – це власне єдина ознака нації.

І закиди щодо того, що Америка це Англія є некоректними. Бо фактично в США уже давно сформувалася своя окрема від англійської повноцінна мова і перехід в свідомості мовознавців і простих мовців по ланцюжку "англійська – англійська американська" до терміну "американська мова" не є заобрійним і досі цей перехід ще не відбувся лише тому, що не є принциповим для самих американців, які зайняті реальною ситуацією мовотворення американської мови.

В англійської мови США є не лише розходження з англійською у словах та деяких аспектах правопису, а вже зараз вона у свою чергу створила ще декілька діалектів. Найбільш виразним діалектом є південний діалект, особливо каліфорнійський: "рекання", смачне жування, укорочення голосних. Тай мова афроамериканської групи американців не завжди легко сприймається рештою американців. Також відомі курйози, коли викладачі англійської мови в США з подивом відкривають для себе ті чи інші слова власне англійської мови від сучасних переселенців з Європи. Тож існуючі стереотипи ставлення до назви мови американців не заважають молодій американській нації продовжувати розвивати свою самобутню природну мову.

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Тай з якою Англією мовно порівнювати Америку? Адже змінюється і британська англійська в якій виділяються три мовні типи: консервативна англійська (мова королівської сім'ї і парламенту), прийнятий стандарт (мова ЗМІ) і просунута англійська (мова молоді). Останній тип активно вбирає в себе елементи інших мов і культур та більше всього схильний до загальної тенденції спрощення мови. Зміни відбуваються перш за все в лексиці англійської мови, яка приходить в британську англійську (молодіжну) мову і з інших варіантів англійської, зокрема, американської англійської!!! Цікавим є той факт, що нинішня розмовна американська англійська набагато ближче до королівської англійської часів початку колонізації, ніж сьогоднішня британська англійська.

Найбільш змінна частина англійської мови - фонетика. Фонетичні відмінності повсюдні, і саме вони визначають насамперед той або інший варіант або діалект мови. У самій Великобританії виділяється декілька регіональних діалектів: північний, центральний, південно-західний, південно-східний, шотландський, валлійський і ірландський. І три останніх діалекти при бажанні можна підтягнути до рівня мов шатландцев, уельсцев та ірландцев. Але цього не вдасться зробити з мовою украінцев – вони будуть рускіми бо спілкуються класичним варіантом російської літературної мови. Старше покоління має знати, що в період СССР російська мова у виконанні вихідців з України вважалася еталоном.

Тож Трамп правий і незабаром сказане щодо Криму повторить відносно решти України.