Трамп приховував, що хворий на коронавірус, кілька днів – The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп нібито знав, що хворий на короновірус ще за кілька днів до того, як офіційно заявив про це. Однак він вирішив не повідомляти про це громадськість до отримання результатів повторного тесту.

Таку інформацію оприлюднила The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела. Відзначається, що президент США дізнався, що інфікований, ще в четвер увечері, 1 жовтня, перед появою на Fox News. Однак, виступаючи в ефірі телеканалу, американський лідер не зізнався, що вже має позитивний тест.

За словами обізнаних людей, Трамп хотів підтвердити свій діагноз результатами більш ретельного скринінгу на коронавірус, оскільки сумнівався в експрес-тесті. Тому на телебаченні президент США нібито збрехав, заявивши, що здав тест, однак не знає результатів. "Я дізнаюся результати цього вечора або завтра вранці", – сказав Трамп 1 жовтня.

Але джерела стверджують, що насправді політик на той час уже все знав. Більш того, глава Білого дому просив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх. "Нікому не кажи", – наказував йому президент США.

Відзначимо, що розклад Трампа за тиждень до того, як йому поставили діагноз COVID-19, включав захід у Рожевому саду, президентські дебати і поїздки в три штати.

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