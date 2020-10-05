Трамп приховував, що хворий на коронавірус, кілька днів – The Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп нібито знав, що хворий на короновірус ще за кілька днів до того, як офіційно заявив про це. Однак він вирішив не повідомляти про це громадськість до отримання результатів повторного тесту.
Таку інформацію оприлюднила The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела. Відзначається, що президент США дізнався, що інфікований, ще в четвер увечері, 1 жовтня, перед появою на Fox News. Однак, виступаючи в ефірі телеканалу, американський лідер не зізнався, що вже має позитивний тест.
За словами обізнаних людей, Трамп хотів підтвердити свій діагноз результатами більш ретельного скринінгу на коронавірус, оскільки сумнівався в експрес-тесті. Тому на телебаченні президент США нібито збрехав, заявивши, що здав тест, однак не знає результатів. "Я дізнаюся результати цього вечора або завтра вранці", – сказав Трамп 1 жовтня.
Але джерела стверджують, що насправді політик на той час уже все знав. Більш того, глава Білого дому просив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх. "Нікому не кажи", – наказував йому президент США.
Відзначимо, що розклад Трампа за тиждень до того, як йому поставили діагноз COVID-19, включав захід у Рожевому саду, президентські дебати і поїздки в три штати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом COVID-19.
4 жовтня американський лідер заявив, що вже відчуває себе набагато краще.
При цьому глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
За словами лікаря Трампа, пацієнту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.
Зі свого боку журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.