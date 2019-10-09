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9 жовтня • оновлено в 18:49
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Трамп приховує зв'язки із Зеленським: у США зробили скандальну заяву

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп намагається приховати свої відносини з Україною, які привели до початку імпічменту.

Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у відповіді на лист адміністрації американського лідера про відмову в співпраці зі слідством.

"Якийсь час президент намагався нормалізувати беззаконня. Тепер він прагне зробити беззаконня чеснотою. Лист Білого дому – це лише остання спроба прикрити свою зраду нашої демократії і наполягати на тому, що президент стоїть вище закону", – підкреслює вона.

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Пелосі повідомила, що адміністрація Трампа намагається приховати факти здійснення тиску на інші держави з втручання у вибори глави США 2020 року.

"Ми бачимо зростання кількості доказів того, що президент Трамп зловживав своїм службовим становищем і порушив свою клятву "захищати, оберігати і охороняти Конституцію"... Містере президент, ви не стоїте вище закону, ви будете притягнуті до відповідальності", – зазначила політик.

Нагадаємо, що в Білому домі дали офіційну відмову від співпраці зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Імпічмент президента
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