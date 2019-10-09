Трамп приховує зв'язки із Зеленським: у США зробили скандальну заяву

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп намагається приховати свої відносини з Україною, які привели до початку імпічменту.
Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у відповіді на лист адміністрації американського лідера про відмову в співпраці зі слідством.
"Якийсь час президент намагався нормалізувати беззаконня. Тепер він прагне зробити беззаконня чеснотою. Лист Білого дому – це лише остання спроба прикрити свою зраду нашої демократії і наполягати на тому, що президент стоїть вище закону", – підкреслює вона.
Пелосі повідомила, що адміністрація Трампа намагається приховати факти здійснення тиску на інші держави з втручання у вибори глави США 2020 року.
"Ми бачимо зростання кількості доказів того, що президент Трамп зловживав своїм службовим становищем і порушив свою клятву "захищати, оберігати і охороняти Конституцію"... Містере президент, ви не стоїте вище закону, ви будете притягнуті до відповідальності", – зазначила політик.
Нагадаємо, що в Білому домі дали офіційну відмову від співпраці зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, якка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
27 вересня на фоні українсько-американського скандалу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.
Стало відомо, що на своїй посаді він міг лобіювати інтереси Raytheon Company, яка виробляє Javelin.
Пізніше Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
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