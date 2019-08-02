Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Трамп пригрозив випустити в Європу 2,5 тис. бойовиків ІДІЛ

1.2т Читати матеріал російською

У США можуть випустити на свободу 2,5 тис. утримуваних бойовиків терористичного угрупування ІДІЛ, якщо їх не заберуть рідні країни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, терористи знаходяться під вартою у США, Іраку і Сирії, передає "ФАН".

"Ми утримуємо тисячі бойовиків ІД, ми хочемо, щоб їх забрала Європа. Подивимося, чи заберуть вони їх. Якщо вони їх не заберуть, то ми, ймовірно, повинні будемо випустити їх у Європу", – підкреслив Трамп.

Новини
США зупинять "Північний потік-2"? Трамп готує удар по Путіну

Дональд Трамп

Дональд Трамп

За словами президента США, бойовики, що містяться під вартою, прямували назад до Європи, в тому числі в Німеччину і Францію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому поточного року Трамп уже погрожував Європі, що може відпустити більше 800 полонених бойовиків, які приєдналися до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії, якщо країни не заберуть їх і не засудять.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А зачем их выпускать?растреляйте их и закопайте а лучше сожгите
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel