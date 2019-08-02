Трамп пригрозив випустити в Європу 2,5 тис. бойовиків ІДІЛ

У США можуть випустити на свободу 2,5 тис. утримуваних бойовиків терористичного угрупування ІДІЛ, якщо їх не заберуть рідні країни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, терористи знаходяться під вартою у США, Іраку і Сирії, передає "ФАН".

"Ми утримуємо тисячі бойовиків ІД, ми хочемо, щоб їх забрала Європа. Подивимося, чи заберуть вони їх. Якщо вони їх не заберуть, то ми, ймовірно, повинні будемо випустити їх у Європу", – підкреслив Трамп.

Дональд Трамп

За словами президента США, бойовики, що містяться під вартою, прямували назад до Європи, в тому числі в Німеччину і Францію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому поточного року Трамп уже погрожував Європі, що може відпустити більше 800 полонених бойовиків, які приєдналися до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії, якщо країни не заберуть їх і не засудять.

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