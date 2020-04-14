Президент США Дональд Трамп знову пригрозив, що може вивести свою країну з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої торгової організації, через те, що вони занадто зосереджені на Китаї в період пандемії COVID-19.

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За його словами, питання про фінансування ВООЗ буде вирішене "до кінця тижня". Про це він заявив під час виступу в Білому домі, повідомляє MSN.

"Нас ошукували всі! Я вийду (з організацій), якщо з нами не будуть поводитися чесно... Я в ігри не граю. Ми вийдемо, якщо треба", – сказав американський лідер.

Дональд Трамп пригрозив вийти з ВООЗ і СОТ

Зазначається, що Трамп, імовірно, оголосить про обмеження на фінансування США Всесвітньої організації охорони здоров'я цього тижня через, на його думку, неправильну боротьбу з пандемією коронавірусу. Крім цього, критика з боку адміністрації та союзників президента США посилилася ще більше після того, як ООН налагодила відносини з Китаєм на початку спалаху пандемії, що "поставило під загрозу глобальне здоров'я".

"Вони дуже, дуже орієнтовані на Китай. Мені це дуже не подобається. Я не думаю, що це доречно. Не думаю, що це справедливо до американського народу", – завив лідер США.

Зі свого боку глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус висловив упевненість у тому, що США будуть продовжувати фінансувати ВООЗ, незважаючи на критику президента Дональда Трампа щодо ставлення організації до пандемії COVID-19.

"Я знаю, що він підтримує, і я сподіваюся, що фінансування ВООЗ буде продовжено. У нас відносини дуже хороші", – цитує Reuters слова Гебреєсуса.

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