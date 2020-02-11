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11 лютого • оновлено в 11:02
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Політика Економіка

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Трамп пригрозив світу новою ядерною зброєю

2.3т
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Президент США Дональд Трамп заявив про намір створити в країні найпотужніші ядерні сили у світі.

Про це він повідомив під час виступу перед Національною асоціацією губернаторів. Трансляцію зустрічі вів телеканал PBS NewsHour (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами американського лідера, поки у країни відсутні договори з Росією та Китаєм щодо контролю над озброєннями, у Вашингтона немає іншого виходу, крім як створювати потужні ядерні сили.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Водночас Трамп зазначив, що одночасно і Москва, і Пекін вже заявили про бажання вести переговори щодо цього питання.

"Вони сподіваються зупинити божевільну витрату мільярдів і мільярдів доларів на ядерну зброю", – наголосив президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
ядерна зброя
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А если Трамп скооперируется с производителями молота...то получится оxyительнoe средство для утилизации свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты!!!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Иваненко Виталий, кaцaп у тебя по ляхaм деpьмо потекло! пампeрс одень!
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Червоний Данило
Червоний Данило
поддерживаю США. Так же настоятельно рекомендую, использовать свою россия как испытательный полигон для нового оружия. площадь россия 17млн кв.км. Я думаю на этой площади можно хорошо развернутся..особенно на "красной площади"!
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2
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Червоний Данило
Червоний Данило
Иваненко Виталий, та россия это вообще одна большая помoйка пoрoша. сpи где хочешь. поэтому завидуй молча, вaта!
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Червоний Данило, A пока что ты только ходишь cpaть на Красную площадь, не снимая шаровар.
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