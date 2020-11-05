Трамп пригрозив подати позови в усіх штатах, де лідирує Байден

Кандидат від Республіканської партії, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить позовами результати виборів у всіх штатах, де перемогу у нього вирвав кандидат-демократ Джо Байден.

Про це Трамп заявив в своєму Twitter. Він підозрює шахрайство на виборах і підтасовування голосів.

Трамп підозрює шахрайство на виборах Twitter Дональда Трампа

Він пояснив, що мається "маса доказів", досить тільки "заглянути в ЗМІ".

"Ми переможемо!" – додав Трамп.

Раніше президент США в Twitter кілька разів вимагав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах.

В останньому повідомленні в він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде зарахований".

Незабаром адміністрація соцмережі приховала цей твіт як такий, що вводить в оману.

Будь-який голос, який прийшов після дня голосування, не буде зарахований Twitter Дональда Трампа

Крім того команда Трампа повідомила, що подала в суд вимогу зупинити підрахунок голосів в Мічигані і Пенсільванії. Штаб президента стверджує, що його представників не допустили до спостереження за підрахунком на деяких ділянках в тих штатах, які вагаються.

Також Fox News повідомив про намір штабу Трампа оголосити про судовий позов про шахрайство на виборах в штаті Невада.

Як писав OBOZREVATEL, після перших результатів голосування і Дональд Трамп, і Джо Байден заявили про свою перемогу.

Чинний президент, представник Республіканської партії, повідомив про "феноменальну" перемогу.

У штабі кандидата на пост глави США від демократів стверджують, що новим президентом стане Байден.