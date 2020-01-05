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5 січня • оновлено в 11:25
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"Вдаримо без вагань!" Трамп пригрозив накрити Іран "суперзброєю" за $2 трлн

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі атак з боку Ірану, який збунтувався через вбивство генерала Касема Сулеймані, Штати готові застосувати новітню зброю, на яку виділили вже 2 трильйони доларів.

Відповідне попередження з'явилося на сторінці лідера в Twitter в неділю, 5 січня.

"США тільки що витратили $2 трлн на військову техніку. Ми найпотужніші і, безумовно, кращі в світі! Якщо Іран нападе на американську базу або на будь-якого американця, ми направимо частину цього абсолютно нового прекрасного озброєння. І без вагань!" – пригрозив він.

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Трамп пригрозив Ірану "суперзброєю" за $2 трлн

Трамп пригрозив Ірану "суперзброєю" за $2 трлн

nbnews.com.ua

"Вони напали на нас, і ми завдали удару у відповідь. Якщо вони нападуть знову, що я б настійно радив їм не робити, ми вдаримо їх сильніше, ніж будь-коли раніше!" – додав Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що готовий завдати "дуже швидкого і сильного" удару по 52 цілях в Ірані.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особи
Дональд Трамп Касем Сулеймані
Місце
США
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А вот уже и не до импичмента трампа. Когда то порошок присылали с яко бы ядом.какое то дежавю
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Думаю, що він затіяв цю бодальню заради рейтингу...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Трамп,чувак с яйцами. Мочи всех нарушителей дисциплины. Трамп открыто выступает,напротив Путин из подтишка,по кгбистски,как трус и бла-бла-бла на пресухе.
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