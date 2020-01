"Вдаримо без вагань!" Трамп пригрозив накрити Іран "суперзброєю" за $2 трлн

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі атак з боку Ірану, який збунтувався через вбивство генерала Касема Сулеймані, Штати готові застосувати новітню зброю, на яку виділили вже 2 трильйони доларів.

Відповідне попередження з'явилося на сторінці лідера в Twitter в неділю, 5 січня.

"США тільки що витратили $2 трлн на військову техніку. Ми найпотужніші і, безумовно, кращі в світі! Якщо Іран нападе на американську базу або на будь-якого американця, ми направимо частину цього абсолютно нового прекрасного озброєння. І без вагань!" – пригрозив він.

"Вони напали на нас, і ми завдали удару у відповідь. Якщо вони нападуть знову, що я б настійно радив їм не робити, ми вдаримо їх сильніше, ніж будь-коли раніше!" – додав Трампа.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way ... and without hesitation!