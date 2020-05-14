Трамп пригрозив Китаю повним розривом відносин через COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розірвати відносини з Китаєм через те, що КНР не стримала поширення COVID-19.

Про це глава Білого дому повідомив в інтерв'ю FOX Business. Адміністрація Трампа обмірковує шляхи можливого покарання або отримання фінансової компенсації за те, що, на їхню думку, Китай приховував інформацію про коронавірус.

"Незалежно від того, що стало причиною появи коронавірусу – створений він в лабораторії чи з'явився від кажанів, він все одно поширювався з Китаю, і вони мали зупинити його у джерелі поширення – це головне", – сказав він.

Дональд Трамп

Американський лідер наголосив, що Китай відмовився від допомоги США.

"Вони не хотіли прийняти від нас допомогу. І я подумав, що все гаразд, бо вони повинні знати, що роблять. Так що це була або дурість, або некомпетентність, або навмисність", – заявив він.

Трамп зазначив, що розрив відносин із Китаєм заощадив би США 500 млрд доларів. Так, ще в понеділок, 11 травня, адміністрація розірвала інвестиційні зв'язки між федеральними пенсійними фондами США і китайськими акціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоби встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.