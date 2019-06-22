Трамп пригрозив Ірану "руйнуванням, якого ще не бачили": чим це небезпечно

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі військового зіткнення американських та іранських сил буде "руйнування", якого Іран раніше "ніколи не бачив".

Така заява прозвучала в інтерв'ю NBC News. "Я не шукаю війни", – сказав Трамп, не виключаючи при цьому такої можливості.

"Якщо це станеться, це буде знищенням, якого ви ніколи не бачили раніше", – пригрозив американський лідер.

Дональд Трамп

У той же час, як повідомляє "Голос Америки", США зробили перші кроки на підтримку своєї жорсткої критики Ірану, ввівши нові санкції відносно 13-ти фізичних і 12-ти юросіб, пов'язаних із ракетною програмою Тегерана і його посередниками на Близькому Сході.

Санкції націлені на організації в Китаї і Об'єднаних Арабських Еміратах, які допомагають Тегерану отримувати технології і матеріали, необхідні для просування його програми виробництва балістичних ракет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп жорстко відповів Ірану через збитий військовими країни американський безпілотник у Перській затоці.

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