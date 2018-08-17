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ПолітикаЕкономіка

Трамп повернувся до питання Криму: ЗМІ заявили про зраду

28тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп знову заявив про можливість визнання анексованого Криму російським.

Така фраза нібито пролунала у кулуарах Білого дому після підписання законопроекту про військові витрати, пише Independent.

Зокрема видання стверджує, що Тамп висловив бажання скасувати директиву Конгресу, що перешкоджає визнанню суверенітету Росії над Кримом.

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Дональд Трамп

На його думку, десятки положень законопроекту є неконституційним втручанням у його повноваження як головнокомандувача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні поточного року ЗМІ заявили, що на саміті лідерів G7 Дональд Трамп стверджував, що анексований Крим є російським, оскільки всі, хто живе на півострові, говорять російською.

Пізніше у Білому Домі дали зрозуміти, що не планують визнавати анексії Криму Російською Федерацією.

Однак потім у розмові з журналістами Дональд Трамп уникнув однозначної відповіді на питання про те, чи визнають США Крим у складі Росії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
хохложопые, идите на х...й вместе с трампом, признает не признает поебать. КРЫМ СВОБОДНЫЙ.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
От того,что сказал или скажет Трамп реальность не изменится.Крым-это Россия,а свиноёбы могут на говно изойти.Единственный способ окраинцам вернуть когда-то присвоенное по недоразумению-это объявить войну России и пойти отвоевать полуостров.Чем это закончится сомнений ни у кого не вызывает.
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Graff Alekss
Graff Alekss
Иппу Лох Лов, Evgenii Panasenkov na otkaz Laimu Vaikyle pet pered SVINJMI RYSKIMI, V INTERVY SKAZAL, VU POSMOTRITE NA ETI ROZI RYSKIX SVINEI, I KAK NORMALNUI TSELOVEK MOZET PET DLJ SVINEI V OSOBJX RYSKIX,KOTORUE NE PONIMAYT JZUKA TSELOVETSESKOGO, TOLKO PO SVINSKI ,A ETO XRY, XRU,
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1
0
По цимбалам
По цимбалам
Иппу Лох Лов, скронєй об стелю, зайвехромосомне.
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0
Мозг Твой
Мозг Твой
Усик все правильно сказал про скот бегающий и орущий "Чей Крым?" Крым принадлежит людям что там живут, а бегать и орать с пеной у рта это удел идиотов и хуторян
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Емеля
Емеля
Мозг Твой, 100%, и эти люди сделали свой выбор.
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