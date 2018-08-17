Трамп повернувся до питання Криму: ЗМІ заявили про зраду

Президент США Дональд Трамп знову заявив про можливість визнання анексованого Криму російським.

Така фраза нібито пролунала у кулуарах Білого дому після підписання законопроекту про військові витрати, пише Independent.

Зокрема видання стверджує, що Тамп висловив бажання скасувати директиву Конгресу, що перешкоджає визнанню суверенітету Росії над Кримом.

Дональд Трамп

На його думку, десятки положень законопроекту є неконституційним втручанням у його повноваження як головнокомандувача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні поточного року ЗМІ заявили, що на саміті лідерів G7 Дональд Трамп стверджував, що анексований Крим є російським, оскільки всі, хто живе на півострові, говорять російською.

Пізніше у Білому Домі дали зрозуміти, що не планують визнавати анексії Криму Російською Федерацією.

Однак потім у розмові з журналістами Дональд Трамп уникнув однозначної відповіді на питання про те, чи визнають США Крим у складі Росії.